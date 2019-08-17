İstanbul'da bir saatlik yağmurun faturası ağır oldu

Marmara bölgesi başta olmak üzere İstanbul'u etkileyen bir saatlik yağmur Fatih'de ölüme neden oldu. Unkapanı alt geçidinde bir vatandaşın cansız bedeni bulundu. Eminönü'de yer alan alt geçidi ise yağmur suları bastı. Yarım metre yüksekliği geçen yağmur suları nedeniyle, alt geçit içinde yer alan dükkanları su bastı. Esnafı geçitte sergilediği hediyelik eşyalar uzun süre su üstünde yüzdü.

YARIN DA DEVAM EDECEK

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin büyük bölümü sağanak yağışın etkisi altında. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgelerinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. İstanbul'da yağışların akşam saatine kadar gök gürültülü sağanak yağış şeklinde devam etmesi bekleniyor



İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği sağanak yağış hakkında açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde bugün sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış sonrasında, Fatih ilçemizde metrekareye 114 kg olmak üzere, Beşiktaş, Sarıyer, Üsküdar, Kartal, Kadıköy, Ümraniye ilçelerimizde metrekareye ortalama 30-40 kg yağış kaydedilmiştir.

Etkili olan sağanak yağış ve hava muhalefeti nedeniyle 13.10-14.30 saatleri arasında Şehir Hatları vapur seferleri yapılamamış, Kabataş-Bağcılar tramvay seferleri geçici olarak durdurulmuştur.

Saat 16.00 itibariyle; İtfaiye, İSKİ, Yol Bakım ve Zabıta Komuta Merkezlerine toplam 2414 ihbar yapılmış, alınan taleplerin süratle değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması için bütün ekipler seferber edilmiştir.

Unkapanı Köprüsü civarında biriken yağmur sularının tahliyesi neticesinde, kimliği belirsiz bir şahsın cesedi bulunmuş olup, ilgili Cumhuriyet Savcılığı tarafından otopsi çalışmaları başlatılmıştır.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden alınan meteorolojik bilgilere göre; bölgemizde devam edecek kuvvetli yağışların gece boyunca süreceği ve sabah saatlerine kadar etkisinin azalarak devam etmesi beklenmektedir."

METREKAREYE 110 KG YAĞIŞ DÜŞTÜ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre Fatih'te metrekareye ortalama 110 kg yağış düştü.

İBB'den İstanbul'da etkili olan kuvvetli yağmur nedeniyle yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada yağmurun Boğaz çevresinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur olarak etkili olduğu kaydedildi. Yağmur nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı. Şehir hatları, İDO, BUDO seferlerinde iptaller yaşandı. Sabah saatlerinden itibaren il genelinde etkili olan sağanak yağmur geçişleri neticesinde Fatih'te metrekarede ortalama 110 kg yağış kaydedildi.

Beşiktaş, Sarıyer, Üsküdar, Kadıköy, Ümraniye ilçelerinde ise metrekareye ortalama 30- 40 kg yağış düştü. İBB ekipleri sel baskınları ve su birikintilerinin yaşandığı bölgelere İtfaiye, İSKİ, Yol Bakım, Çevre Koruma, Park Bahçeler, İBB Trafik ve zabıtaya bağlı 2 bin 148 personel 645 araç ve iş makinesi ile müdahale ediyor. Beyaz Masa'ya 2 bin 414 ihbar geldi. İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut beraberindeki teknik ekiple Fatih, Eminönü bölgesinde yaşanan su baskınlarını ve İBB'nin yaptığı çalışmaları yerinde inceliyor.

YARIN İÇİN BİR UYARI DAHA!

İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Marmara'nın doğusunda yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın Türkiye'nin kuzey ve iç kesimleriyle Doğu Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Mersin, Adana, Osmaniye çevreleri ve Hatay'ın kıyı kesimleriyle Marmara'nın doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor.

Yağışların, Orta Karadeniz kıyıları, Sinop, Kastamonu, Çorum, Çankırı, Kırıkkale ile Ankara'nın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın, Ege'de kuzey yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney yönlerden kuvvetli (30-50 kilometre/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA İÇİN UYARI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankaralıları sağanak yağışa karşı uyarırken, "Bugün öğlen saatleri itibarıyla başlayıp, Pazar günü sabah saatlerine kadar Ankara’da sağanak yağış beklenmektedir. Meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı şehrimiz genelinde hazırlıklarımızı yaptık. Vatandaşlarımızı da dikkatli ve tedbirli olmaya davet ediyoruz." dedi.