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İstanbul'da deprem bölgesi için 15 bin gönüllü çalışıyor

İBB’nin deprem bölgesindeki vatandaşlara ulaştırılmak üzere başlattığı ‘Yardım Kampanyası’nda İstanbulluların ve İBB birim, iştirak şirketlerinin desteğiyle 2 milyonun üzerinde yardım malzemesi 250 tıra ulaşıyor.  

11 Şubat 2023 Cumartesi 11:58
İstanbul'da deprem bölgesi için 15 bin gönüllü çalışıyor

İstanbul'da deprem bölgesi için 15 bin gönüllü çalışıyor


Yenikapı ve Kartal’daki yardımların toplanma merkezlerinde şimdiye kadar 15 bin gönüllü İstanbullu çalıştı. Gelen bağışların toplanması, ayrıştırılması, tırlara yüklenmesinde gönüllüler canla başla 24 saat çalışmaya devam ediyor. Sanatçılar da bütün süreçlerde depremzedelere yardım etmek için merkezlerde yardıma koştu.

YENİKAPI / İSTANBUL

İBB’nin deprem bölgesindeki vatandaşlara ulaştırılmak üzere başlattığı ‘Yardım Kampanyası’ devam ediyor. Bölgeden öncelikli termal içlik, çorap, çadır, konserve, çadır zemin içi, emzik, iç çamaşırı, biberon ihtiyacı öne çıkıyor. Şimdiye kadar 15 bin gönüllü İstanbullunun çalıştığı Yenikapı’dan İstanbulluların ve İBB birim, iştirak şirketlerinin desteğiyle 2 milyona ulaşan yardım malzemeleri 250 tıra yaklaştı.  

Sanatçıların da desteğe geldiği çalışmalarda gelen bağışların toplanması, ayrıştırılması, tırlara yüklenmesinde gönüllüler canla başla 24 saat çalışmaya devam ediyor. 

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’ın anlatımıyla alanı gezen Prof.Dr. İlber Ortaylı’yı gönüllüler de coşkuyla karşıladı. Tamer Levent, Serenay Sarıkaya, Pınar Deniz, Kaan Yıldırım, Burak Deniz, Fırat Çelik, Hande Doğandemir, Aras Bulut İynemli, Öner Erkan, Engin Öztürk, Çağlar Çorumlu, Güven Murat Akpınar, Salih Bademci,  Burcu Biricik, Öykü Karayel, Seda Akman, Tolga Tekin, Elif Kurtaran, Meriç Aral, Tuğrul Tülek, Selma Ergeç, Settar Tanrıöğen, Hasibe Eren, Esra Ruşan,  Cihangir Ceyhan, Berk Atan, Bennu Yıldırımlar, Özge Özder, Levent Üzümcü, Yıldıray Şahinler, Sarp Apak, Ahsen Eroğlu, Yusuf Çim, Onur Buldu, Emir Çubukçu, Dinçer Güner gelen yardımları hem paketlediler hem de kolileri tırlara taşıdılar.

Şehir Tiyatroları’nın Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever ve tüm oyuncular koordineli bir şekilde çalışmalara destek oldu. Gönüllülerle çalışmalara eşlik eden oyuncular toplanan yardımları canla başla paketleyerek kolilediler.

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DepremİBBIbb Yardım
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