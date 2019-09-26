İstanbul da deprem oldu | 5.8'lik depremin ardından okullar tatil

İstanbul da deprem oldu | İstanbul'da deprem

İstanbul'da deprem oldu, İstanbul saat 14.00'de şiddetli bir depremle sallandı. Depremin Şiddetini Kandilli Rasathanesi 5.7 olarak duyurdu. AFAD ise depremin büyüklüğünü 5.8 olarak açıkladı. İstanbul'da bazı evlerde çatlaklar oluşurken, Avcılar'da bir camii minaresinin devrildiği bildirildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendilerine bir yıkım, yaralanma ve can kaybı haberinin gelmediğini duyurdu.

Milli Eğitim İl müdürlüğü depremden sonra yapılan toplantının ardından İstanbul'da ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiğini duyurdu.

Gaziosmanpaşa'da bir camii minaresi deprem sırasında ikinci şerefenin üstünden kırılarak devrildi.

AFAD'a göre 5.8 şiddetindeki deprem, Marmara denizi çevresinde İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Kocaeli ve tüm ilçelerinde yoğun olarak hissedildi.

Depremin merkez üssü Silivri açıklarındaki depremin şiddeti 5.7 olarak açıklandı



Şiddetli sarsıntının ardından ev, okul ve iş yerleri boşaltıldı. İstanbul'da cep telefonu iletişimi aksıyor.

Marmara Denizi'ndeki 7 KM derinliğindeki depremde Silivri ve çevresindeki tüm okullar boşaltıldı. Kocaeli'nde deprem konferansı sırasında sarsıntıya yakalanan bilim insanları salonu boşalttı.



..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER.................... .....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ..... ......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir...... Büyüklük Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2019.09.26 15:33:11 39.4980 25.8208 8.0 -.- 3.9 3.8 GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel 2019.09.26 15:17:09 40.8708 28.2682 7.6 -.- 3.9 3.9 SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel 2019.09.26 15:14:51 39.4900 25.8333 7.8 -.- 3.6 3.5 GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel 2019.09.26 14:45:33 40.8610 28.2448 9.5 -.- 2.4 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel 2019.09.26 14:42:55 40.8792 28.2773 12.9 -.- 2.5 -.- MARMARA DENIZI İlksel 2019.09.26 14:42:01 39.4833 25.8212 7.0 -.- 3.0 2.8 GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) REVIZE01 (2019.09.26 14:42:01) 2019.09.26 14:35:47 40.8818 28.2437 12.4 -.- 2.1 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel 2019.09.26 14:34:02 40.8787 28.2078 12.9 -.- 3.2 3.0 SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel 2019.09.26 14:31:51 40.8808 28.2117 10.1 -.- 3.0 2.8 SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel 2019.09.26 14:26:36 40.8635 28.2837 13.3 -.- 4.4 4.2 MARMARA DENIZI İlksel 2019.09.26 14:22:55 40.8823 28.2447 8.3 -.- 2.4 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel 2019.09.26 14:21:16 40.8718 28.2265 9.1 -.- 2.7 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel 2019.09.26 14:19:54 40.8933 28.2725 6.8 -.- 3.2 3.2 MARMARA DENIZI İlksel 2019.09.26 14:08:58 40.8710 28.2783 5.0 -.- 3.1 -.- MARMARA DENIZI İlksel 2019.09.26 14:04:38 40.9338 28.2022 5.0 -.- 3.0 -.- MARMARA DENIZI İlksel 2019.09.26 14:04:03 40.7978 28.2318 13.6 -.- 3.1 3.0 SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel