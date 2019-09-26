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İstanbul da deprem oldu | 5.8'lik depremin ardından okullar tatil

İstanbul'da deprem oldu, İstanbul saat 14.00'de şiddetli bir depremle sallandı. Depremin merkez üssü Silivri açıkları. İstanbul'da okullar tatil edildi,

İstanbul da deprem oldu | 5.8'lik depremin ardından okullar tatil

İstanbul'da deprem oldu, İstanbul saat 14.00'de şiddetli bir depremle sallandı. Depremin merkez üssü Silivri açıkları. İstanbul'da okullar tatil edildi,

26 Eylül 2019 Perşembe 14:00
İstanbul da deprem oldu | 5.8'lik depremin ardından okullar tatil

İstanbul da deprem oldu | İstanbul'da deprem 

İstanbul'da deprem oldu, İstanbul saat 14.00'de şiddetli bir depremle sallandı. Depremin Şiddetini Kandilli Rasathanesi 5.7 olarak duyurdu. AFAD ise depremin büyüklüğünü 5.8 olarak açıkladı. İstanbul'da bazı evlerde çatlaklar oluşurken, Avcılar'da bir camii minaresinin devrildiği bildirildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendilerine bir yıkım, yaralanma ve can kaybı haberinin gelmediğini duyurdu.

Milli Eğitim İl müdürlüğü depremden sonra yapılan toplantının ardından İstanbul'da ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiğini duyurdu.

Gaziosmanpaşa'da bir camii minaresi deprem sırasında ikinci şerefenin üstünden kırılarak devrildi.

AFAD'a göre 5.8 şiddetindeki deprem, Marmara denizi çevresinde İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Kocaeli ve tüm ilçelerinde yoğun olarak hissedildi.

Depremin merkez üssü Silivri açıklarındaki depremin şiddeti 5.7 olarak açıklandı


Şiddetli sarsıntının ardından ev, okul ve iş yerleri boşaltıldı. İstanbul'da cep telefonu iletişimi aksıyor. 

Marmara Denizi'ndeki 7 KM derinliğindeki depremde Silivri ve çevresindeki tüm okullar boşaltıldı. Kocaeli'nde deprem konferansı sırasında sarsıntıya yakalanan bilim insanları salonu boşalttı. 
 

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------

2019.09.26 15:33:11  39.4980   25.8208        8.0      -.-  3.9  3.8   GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)          İlksel
2019.09.26 15:17:09  40.8708   28.2682        7.6      -.-  3.9  3.9   SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)        İlksel
2019.09.26 15:14:51  39.4900   25.8333        7.8      -.-  3.6  3.5   GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)          İlksel
2019.09.26 14:45:33  40.8610   28.2448        9.5      -.-  2.4  -.-   SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)        İlksel
2019.09.26 14:42:55  40.8792   28.2773       12.9      -.-  2.5  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2019.09.26 14:42:01  39.4833   25.8212        7.0      -.-  3.0  2.8   GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)          REVIZE01   (2019.09.26 14:42:01)
2019.09.26 14:35:47  40.8818   28.2437       12.4      -.-  2.1  -.-   SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)        İlksel
2019.09.26 14:34:02  40.8787   28.2078       12.9      -.-  3.2  3.0   SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)        İlksel
2019.09.26 14:31:51  40.8808   28.2117       10.1      -.-  3.0  2.8   SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)        İlksel
2019.09.26 14:26:36  40.8635   28.2837       13.3      -.-  4.4  4.2   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2019.09.26 14:22:55  40.8823   28.2447        8.3      -.-  2.4  -.-   SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)        İlksel
2019.09.26 14:21:16  40.8718   28.2265        9.1      -.-  2.7  -.-   SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)        İlksel
2019.09.26 14:19:54  40.8933   28.2725        6.8      -.-  3.2  3.2   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2019.09.26 14:08:58  40.8710   28.2783        5.0      -.-  3.1  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2019.09.26 14:04:38  40.9338   28.2022        5.0      -.-  3.0  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2019.09.26 14:04:03  40.7978   28.2318       13.6      -.-  3.1  3.0   SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)        İlksel
2019.09.26 13:59:24  40.8832   28.2110       12.6      -.-  5.7  6.0   SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)        REVIZE01   (2019.09.26 13:59:24)
2019.09.26 12:00:16  40.8718   28.2342       10.8      -.-  3.1  3.0   SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)        İlksel
2019.09.26 11:53:18  37.8132   29.6922        5.0      -.-  1.6  -.-   CARDAK (DENIZLI)                                  İlksel
2019.09.26 11:51:36  37.5665   29.4005       16.8      -.-  1.6  -.-   KUYUCAK-ACIPAYAM (DENIZLI)                        İlksel
2019.09.26 11:27:07  40.8822   28.2002       15.1      -.-  2.3  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2019.09.26 11:25:10  39.9900   26.1540       12.2      -.-  1.9  -.-   YENIKOY-EZINE (CANAKKALE)                         İlksel
2019.09.26 11:16:13  39.4917   25.8467        4.6      -.-  2.8  -.-   GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)          İlksel
2019.09.26 10:52:46  40.8837   28.2177        7.2      -.-  2.5  -.-   SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)        İlksel
2019.09.26 10:50:11  35.8238   28.2142        5.0      -.-  3.2  3.3   AKDENIZ                                           İlksel
2019.09.26 10:42:31  39.4375   26.0482        5.1      -.-  1.8  -.-   BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE)                      İlksel
2019.09.26 10:32:06  40.8755   28.2232        8.7      -.-  3.7  3.7   SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)        REVIZE01   (2019.09.26 10:32:06)
2019.09.26 09:13:13  39.2598   27.7113        0.0      -.-  1.6  -.-   KOZLUOREN-SOMA (MANISA)                           İlksel
2019.09.26 09:03:54  35.5597   32.3203       25.4      -.-  3.3  3.0   AKDENIZ                                           İlksel
2019.09.26 08:45:00  38.3472   27.2497        1.9      -.-  1.5  -.-   GOKDERE-BORNOVA (IZMIR)                           İlksel
2019.09.26 08:34:24  40.9637   28.1833       17.1      -.-  1.5  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2019.09.26 07:44:39  39.0185   26.7252        8.2      -.-  1.9  -.-   DIKILI ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI)                İlksel
Son Güncelleme: 26.09.2019 16:55
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