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İstanbul'da deprem | Telefonlar çekmiyor, toplanma alanları kayıp

İstanbul ve çevresinde oturan milyonlarca insanın iliklerine kadar hissettiği son deprem, Marmara Bölgesi'ndeki acı gerçekleri de ortaya çıkardı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu açıkladı; 477 deprem toplanma alanından sadece 77'sinin kaldı

İstanbul'da deprem | Telefonlar çekmiyor, toplanma alanları kayıp

İstanbul ve çevresinde oturan milyonlarca insanın iliklerine kadar hissettiği son deprem, Marmara Bölgesi'ndeki acı gerçekleri de ortaya çıkardı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu açıkladı; 477 deprem toplanma alanından sadece 77'sinin kaldı

26 Eylül 2019 Perşembe 16:43
İstanbul'da deprem | Telefonlar çekmiyor, toplanma alanları kayıp

İstanbul'da deprem, telefonlar çekmiyor, toplanma alanları talan edilmiş

Silivri açıklarında saat 14.00'te meydana gelen 5.8 şiddetindeki depremin ardından Türkiye acı gerçekle yüzleşti. Yıllardır GSM operatörlerinin dev bütçeli reklamlarla müşterilerine duyurduğu acil durumlarda kesintisiz iletişim sözünün koca bir yalan olduğu ortaya çıktı. İstanbul'da AVM'lere peşkeş çekilen toplanma merkezleri yüzünden vatandaşlar ana caddelerde, ara sokaklarda durumun sakinleşmesini bekledi.. Deprem felaketi için yıllar önce hazırlanan acil yolların tabelalarının çoğunun söküldüğü görüldü. Soyulan, talan edilen, hurdacılar tarafından sökülerek götürülen deprem konteynerları ise unutulup gitti.. 1999 sonrası evlerimizde hazırladığımız deprem ilk yardım çantasının yerini hatırlıyor musunuz?  Türk telekom aboneleri, saat 14.05'ten itibaren gece yarısı 22.20'ye kadar yakınlarıyla bağlantı kurmıyor. 


GSM OPERATÖRLERİNİN YALANI ORTAYA ÇIKTI    

Geliyorum diyen Büyük Deprem felaketi öncesi marka vermenin hiç bir sakıncası yok. Yıllardır müşterilerine afetler sırasında kesintisiz iletişim sözü veren Turkcell, Vodofone ve Türk Telekom sarsıntının hemen ardından adeta çöktü. 
Milyonlarca liralık reklamlara konu olan felaket sonrası kesintisiz iletişim sözünü hiç bir GSM operatörünün yerine getirmediği görüldü. Deprem sonrası iletişim 1 saat sonra normale döndü. Daha büyük bir deprem felaketinde ortaya çıkacak kaosun sorumlusu kim? 
Yalan reklamlarla yıllardır tüketiciyi kandıran GSM operatörleri hakkında her hangi bir işlem yapılacak mı? Bir hukuk devletinde milyonlarca insanın afet öncesi kandırılması mümkün mü? 


Türk Telekom depremden sonra çöktü, aboneler çıldırdı


Önce Aria, ardından PTT'nin Aycell'i ile birleşerek AVEA adını alan Türk Telekom cep telefonu aboneleri, Silivri depreminin ardından çöken şebekeler yüzünden adeta çılgına döndü..


Bugün saat 14.00'te Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından telefon şirketleri önemli bir sınav verdi. Depreme hazırlığıyla aylarca ekranlarda dönen reklamlarıyla övünen Turkcell'in tüketiciye yanlış bilgi verdigi ortaya çıktı. 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrası Turkcell aboneleri uzun süre yakınlarıyla iletişim kuramadı. 
Türk Telokom ise adeta çöktü. Lübnanlı Öger Telekom'un milyarlarca dolarlık borç yükü ile Türk Telekom'a hiç yatırım yapmadığı ortaya çıktı.

Türk Telekom Cep Telefonu kullanıcıları, arkasında bir zamanların devlet kurumuna güvenerek satın aldığı cep teleonu abonelikleri elinde patladı. Yasalara ve özelleştirme şartlarına aykırı olmasına rağmen sattığı taşınmazlarla birlikte çok sayıda elektronik altyapının çürümeye terk eden üç kağıtçı Öğer Telekom sahipleri Türkiye'den kaçarken haklarında nasıl bir işlem yapıldığı tam olarak bilinmiyor. Türk Telekom'da, kamu adına Türkiye'nin çıkarlarını koruması gereken yöneticileri ise bu konudaki sessizliğini sürdürüyor. Dokunulmazlık zırhına sığınan bazı yöneticiler için yasal işlem yapılamazken, milyonlarca vatandaşın soyulduğu, teknoloji çöplüğüne dönen kurumur geleceği belirsiz..

Vodafone deprem sonrası kısa bir süre yaşanan yoğunluk yüzünden sorunlar yaşadı. Gün boyu abonelerini üzmeyen Vodafone böylesine önemli bir sınavdan yüzünün akıyla çıktı.

OKUL VE HASTANELERDE RİSK VAR

Marmara Denizi'ndeki depremin ardınan gözler, sarsıntının ardından sapa sağlam ayakta kalması gereken hastanelerde riskler ortaya çıktı. Bazı hastanelerde tedavi gören vatandaşlar bançelere çıkarıldı. 
Okullar tatil edildi, çünkü kamu okullarında yapılan onca güçlendirme çalışmasına rağmen risk taşıdığı belirlendi. 
Bazı kamu kuruluşlarında ise  depremden sonra idari izin verildi.

TOPLANMA ALANLARINA NE OLDU?

Deprem sonrası İstanbul'da yıllar önce oluşturulan devasa toplanma alanları, AK Partili yönetim döneminde AVM inşaat şirketlerine verildi. Yapılan tüm eleştirilere rağmen, kıyı bölgelerinde Bakırköy, Yeşilköy, Zeytinburnu, Yedikule sahilinde yer alan çok sayıda yeşil alan deprem toplanma alanı olmasına rağmen lüks konut şirketlerine satıldı. 
Satıldı mı? Peşkeş mi çekildi? tartışmalarına girmek bile istemiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD dönüşü yaptığı açıklamada AFAD'ın İstanbul'da on binlerce toplanma alanı oluşturduğunu söyledi, ancak çoğu ya sokak arası, çoğunda toplanma kapasitesi 100'ün altında. 

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yeni toplanma alanların oluşturulacağını söylese de, 15 milyona dayanan nüfusun devasa beton binalar arasında işinin oldukça zor olduğu aşikar..

1999 Büyük Deprem Felaketi'nin ardından İstanbul'da sokak aralarına, ana yollara konulan içinde deprem ilk yardım malzemeleri ile kurtarma ekipmanlarının bulunduğu binlerce konteyner hırsızlar tarafından göz göre göre yağmalandı. Kalan konteynerlar ise hurdacı hırsızlar tarafından sürüklenerek götürüldü. 

ACİL AFET ULAŞIM YOLLARI

Ya Afet Acil Ulaşım Yolları? İstanbuh'da oturanlar hafızalarını biraz zorlayınca bu yollara ait tabelaları da hatırlayacaktır. Şimdi gören var mı? Bir kaç yıl önce sessiz sedasız sökülen tabelalarla birlikte acil afet ulaşım yolları da unutuldu gitti. Oysa bir felaket anında bu yolları kullanmakla ilgili ciddi bir bilinç oluşmaya başlamıştı. Acil Afet ulaşım yollarını bazı belediyeler otopark haline getirirken, İSPARK'ın da bu yolları ücretle sattığı iddia edilmişti.

GSM operatörleri, gözünü yüksek kâr hırsı bürümüş üç kağıtçı müteahhitler, kent yağmacıları, deprem felaketi öncesi yapılması gerekenleri unutan bürokratlar, yerel yöneticiler adım adım gelen büyük deprem öncesi yaşanacak can kaybının sorumlusu değil mi? 

SON DEPREMLER

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2019.09.26 15:33:11  39.4980   25.8208        8.0      -.-  3.9  3.8   GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)          İlksel
2019.09.26 15:17:09  40.8708   28.2682        7.6      -.-  3.9  3.9   SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)        İlksel
2019.09.26 15:14:51  39.4900   25.8333        7.8      -.-  3.6  3.5   GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)          İlksel
2019.09.26 14:45:33  40.8610   28.2448        9.5      -.-  2.4  -.-   SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)        İlksel
2019.09.26 14:42:55  40.8792   28.2773       12.9      -.-  2.5  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2019.09.26 14:42:01  39.4833   25.8212        7.0      -.-  3.0  2.8   GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)          REVIZE01   (2019.09.26 14:42:01)
2019.09.26 14:35:47  40.8818   28.2437       12.4      -.-  2.1  -.-   SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)        İlksel
2019.09.26 14:34:02  40.8787   28.2078       12.9      -.-  3.2  3.0   SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)        İlksel
2019.09.26 14:31:51  40.8808   28.2117       10.1      -.-  3.0  2.8   SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)        İlksel
2019.09.26 14:26:36  40.8635   28.2837       13.3      -.-  4.4  4.2   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2019.09.26 14:22:55  40.8823   28.2447        8.3      -.-  2.4  -.-   SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)        İlksel
2019.09.26 14:21:16  40.8718   28.2265        9.1      -.-  2.7  -.-   SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)        İlksel
2019.09.26 14:19:54  40.8933   28.2725        6.8      -.-  3.2  3.2   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2019.09.26 14:08:58  40.8710   28.2783        5.0      -.-  3.1  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2019.09.26 14:04:38  40.9338   28.2022        5.0      -.-  3.0  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2019.09.26 14:04:03  40.7978   28.2318       13.6      -.-  3.1  3.0   SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)        İlksel
2019.09.26 13:59:24  40.8823   28.2095       12.3      -.-  5.7  -.-   SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)        REVIZE02   (2019.09.26 13:59:24)
2019.09.26 12:00:16  40.8718   28.2342       10.8      -.-  3.1  3.0   SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)        İlksel
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Son Güncelleme: 26.09.2019 22:34
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