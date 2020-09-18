İstanbul'da esnek çalışma ne zaman başlıyor



Türkiye'nin pandemiye karşı verdiği mücadelede büyük şehirlerde mesai saatlerinin değişikliğini zorunlu hale getirdi. İstanbul'da okullarda eğitim için son hazırlıklar yapılırken, önümüzdeki haftadan içibaren esnek çalışma sistemine geçiş hazırlıkları devam ediyor.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Büyükşehir ve ilçe belediyelerimiz 08,00 ve 16,30'da, sağlık teşkilatımız saat 08,30 ve 16,30'da; diğer tüm kamu kuruluşlarımız 09,00 ve 16,30'da mesaiye başlayacaklar" diye konuştu. Vali Yerlikaya ayrıca, "Resmi ve özel olmak üzere ilkokul birinci sınıf öğrencilerimiz, okul öncesi ana sınıfı öğrencilerimiz, ayrıca özel eğitim okullarımızın da anasınıfı ve birinci sınıfındaki öğrencilerimiz; 21 Eylül Pazartesi günü sabah 09,00'da ders başı yapacaklar" ifadelerini kullandı.

Vali Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları:

Kıymetli İstanbullular, kıymetli basın mensupları, insanlığı tehdit eden koronavirüs salgınına karşı ülkemizde ve İstanbul'da büyük mücadele veriliyor. Başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere toplumun her kesimi büyük fedakârlık ve özveri gösteriyor.

"HER KESİMLE İŞBİRLİĞİ İÇİNDEYİZ"

İstanbul'da koronavirüs önlemlerinin etkin şekilde uygulanması noktasında tüm kurum, kuruluş, üniversitelerimiz, meslek odaları, sendikalarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve basınımızla güzel işbirliği içerisindeyiz.

"GÖRÜŞ BİRLİĞİNE VARILMIŞTIR"

İstanbul'da büyükşehir İETT verilerine göre pandemi öncesinde günlük yolcu sayımız 7,6 milyon. Bugün bu sayı 4,1 milyon seviyelerine düştüğünü görüyoruz.

Toplu ulaşımda yoğunluğun yaşandığı iki zaman dilimi var. Birincisi sabah 07-09, ikincisi akşam 17-20 saatleri arası. Bütün çalışmalarımızın tek amacı var. Bu yoğun zaman dilimlerinde, yani pik saatlerde hemşehrilerimizi durak, istasyonlarda, toplu taşıma araçlarında salgın riskinden korumak. Dün yaptığımız il pandemi kurulu toplantısında toplu taşımda sadece kamu sektörü değil mutlaka özel sektörün de kademeli mesai saatleri, esnek çalışma usulüne geçilmesinde büyük fayda olacağı yönünde görüş birliğine varılmıştır.

"21 EYLÜL SAAT 09.00'DA DERS BAŞI"

İlkokul birinci sınıf öğrencilerimiz, okul öncesi ana sınıfı öğrencilerimiz ayrıca özel eğitim okullarımızın ana sınıfı ve birinci sınıfı öğrencilerimiz 21 Eylül saat 09.00'da ders başı yapacaklar. 28 Eylül 2020 tarihinden itibaren vardiya sistemi ile görev yapan bazı bölge müdürlüklerimiz, jandarma, emniyet, sahil güvenlik komutanlığı 07.00'den başlayın 08 ve 09.00'da mesaiye başlayacak. Sağlık teşkilatımız saat 08,30 ve 16,30'da; Büyükşehir ve ilçe belediyelerimiz saat 08.00-16.30'da, diğer kamu kuruluşlarımız 09.00-16.30'da mesaiye başlayacaklardır.

"3 HAFTA SÜREN TOPLANTILAR YAPTIK"

Sanayi sektöründe çalışan kardeşlerimizin mesai başlangıç ve bitiş saatleriyle ilgili olarak iş dünyamız, ticaret odamız, sanayi odamız, ticaret borsası, deniz ticaret odası, TÜSİAD, TİM, Hak İş, Türk-İş, DİSK ve TİSK başta olmak üzere OSB yönetimleri, küçük sanayi sitelerinin yönetimleri sivil kuruluşlarımızla 3 haftadır toplantılar yaptık.

Dünyanın 14. büyük metropolü İstanbul'da hemşehrilerimizin salgından korunması noktasında, görüşlerine başvurduğumuz tüm kesimler kademeli mesaiye geçişin çok net olduğunu ifade etmişlerdir. Bu konuda bir uzlaşı sağlanmıştır. İş dünyamızın temsilcilerine gösterdikleri anlayış ve işbirliği için yürekten teşekkür ediyorum.

"BEN DE SİZLER GİBİ HEYECANLIYIM"

Bu çalışmaların tamamlandığında iş dünyamızın bütün temsilcileriyle aynı zamanda büyükşehirle hep birlikte bu saatleri sizlerle paylaşacağız. Ben de sizin gibi çok heyecanlıyım. Çoğu gitti, azı kaldı.