Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

İstanbul'da fırtına akşama kadar etkili olacak​​​

Bugün sabah saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak yağmur ile birlikte tekrar etkili olan fırtınanın (50-80km/s) ilerleyen saatlerde Avrupa yakası geneli ile Boğaz çevresinde etkili olacağı, akşam saatlerine doğru (17.00) bölgemizi terk edeceği tahmin ediliyor.

30 Kasım 2021 Salı 12:08
İstanbul'da fırtına akşama kadar etkili olacak​​​

İstanbul'da fırtına akşama kadar etkili olacak

İstanbul’da etkili olan lodos fırtınası ve şiddetli yağış nedeniyle; 4 kişi hayatını kaybetti ve 46 kişi yaralandı. 141 çatı uçtu, 297 ağaç devrildi, 519 tehlike arz eden parça düştü, 36 araç hasarı yaşandı ve 52 trafik ışığı ve yön tabelası devrildi. Akşam 17:00’ye kadar etkili olması beklenen fırtına, trafiği ve bazı toplu ulaşım araçlarını olumsuz etkiliyor. Teyakkuzda olan İBB Ekipleri, olaylara hızla müdahale ediyor. 

Kentte Cumartesi gününden itibaren yağışla birlikte güneyli yönlerden fırtına şeklinde etkili olan rüzgar, Pazartesi (dün) sabah saatlerinden itibaren daha da şiddetlenerek kuvvetli fırtına şiddetinde etkili oldu. Beylikdüzü’nde 130 km/sa, Arnavutköy’de 125 km/sa, Çatalca’da 121 km/sa hıza ulaşan rüzgar ile birlikte yer yer kuvvetli sağanak yağmur (15-25kg arası) geçişleri yaşandı. Fırtına ve yağışlı hava dün gece (22:00) saatlerinde etkisini kaybetti.

Bugün sabah saatlerinden itibaren batı ilçelerimizde kuvvetli sağanak yağmur ile birlikte tekrar etkili olan fırtınanın (50-80km/s) ilerleyen saatlerde Avrupa yakası geneli ile Boğaz çevresinde etkili olacağı, akşam saatlerine doğru (17.00) bölgemizi terk edeceği tahmin ediliyor.

İl genelinde fırtına nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiği, 46 kişinin yaralandığı belirtildi. Fırtına nedeniyle İstanbul genelinde 141 çatı uçması, 297 ağaç devrilmesi, 519 tehlike arz eden parça saçılması, 36 araç hasarı ile 101 trafik ışığı ve yön tabelası hasarı yaşandı.

Son 24 saatte Eminönü ve Beykoz metrekareye 30 kg yağış alırken, Kadıköy’e 28 kg, Kağıthane’ye 22 kg, Kemerburgaz’a 21 kg, Eyüp’e 16 kg yağış düştü.

İstanbul Boğazı geçişleri gemi trafiğine kapatıldı. Şehir Hatlarının deniz ulaşım seferlerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle aksamalar yaşanıyor. Maçka-Taşkışla ve Eyüp-Piyer Loti Teleferik hatları kuvvetli fırtına nedeniyle işletmeye kapatıldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde olumsuz hava koşulları nedeniyle zaman zaman trafik iki yönlü olarak tek şeritten sağlandı. 

Fırtına nedeniyle İBB’ye il genelinden 1.094 fırtına kaynaklı ihbar geldi. Kuvvetli fırtına ve yağış öncesi hali hazırda bekleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri (İtfaiye, Park Bahçeler, Zabıta, Yol Bakım, İBB Trafik, Çevre Koruma, İETT, Metro İstanbul ve 153 Yerinde Çözüm) alınan ihbarlara müdahale ediyor. Yağış nedeniyle önemli bir olumsuzluk yaşanmadı. Bölgelerden gelen ihbarlara ekiplerin müdahale çalışmaları devam ediyor. 

Lodos yönlü fırtına nedeniyle Marmara Denizi’nde su seviyesindeki yükselmeye bağlı olarak akşam saatlerinde (Pazartesi) Kadıköy - Kartal sahil yolunda kıyı seli ve göllenme yaşandı. Mahsur kalan araçlara ekipler tarafından müdahale edildi. Eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle ara verildi. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin izinli sayılacağı belirtildi.

SON 24 SAATTEKİ YAĞIŞ MİKTARLARI

İBB, 9 ilçeye 40 kişilik yeni spor merkezleri açtı
İBB, 9 ilçeye 40 kişilik yeni spor merkezleri açtı
İstanbul'da fırtına sonrası İBB ekipleri seferber oldu
İstanbul'da fırtına sonrası İBB ekipleri seferber oldu
Ağrı'da ekmek fiyatları Başkan Sayan'ı zor durumda bıraktı
Ağrı'da ekmek fiyatları Başkan Sayan'ı zor durumda bıraktı
İBB’nin taksi önerisine UKOME'de 11. kez reddedildi
İBB’nin taksi önerisine UKOME'de 11. kez reddedildi
İBB'den 3 bin 808 kadınla omuz omuza mücadele
İBB'den 3 bin 808 kadınla omuz omuza mücadele
İBB'den 51 bin 890 üniversiteliye maddi destek
İBB'den 51 bin 890 üniversiteliye maddi destek
İBB’den Beyoğlu’nda Sanat Söyleşileri
İBB’den Beyoğlu’nda Sanat Söyleşileri
İBB ilk kez çocuk hakları festivali düzenleyecek
İBB ilk kez çocuk hakları festivali düzenleyecek
Anahtar Kelimeler:
FırtınaİBBİstanbul
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye'nin büyük bölümü için turuncu alârm
Türkiye'nin büyük bölümü için turuncu alârm
Meteoroloji yeniden uyardı | Saatte 100 KM hızla geliyor
Meteoroloji yeniden uyardı | Saatte 100 KM hızla geliyor
Rize'de öğrenci yurdunda yangın | Öğrenciler tahliye edildi
Rize'de öğrenci yurdunda yangın | Öğrenciler tahliye edildi
İstanbul'da fırtına sonrası İBB ekipleri seferber oldu
İstanbul'da fırtına sonrası İBB ekipleri seferber oldu
Lodos kabusu İstanbul'da can aldı, ulaşım durdu
Lodos kabusu İstanbul'da can aldı, ulaşım durdu
Geçinemiyoruz eylemlerine polis müdahale etti, 17 gözaltı var
Geçinemiyoruz eylemlerine polis müdahale etti, 17 gözaltı var
Ankara'da ucuz ekmek kuyruğu görüntüleri
Ankara'da ucuz ekmek kuyruğu görüntüleri
Dansözlü gece ortalığı karıştırdı | Bakanlık açıklama yaptı
Dansözlü gece ortalığı karıştırdı | Bakanlık açıklama yaptı
Kavala için aynı karar | İki davanın tek tutuklu sanığı
Kavala için aynı karar | İki davanın tek tutuklu sanığı
Yeni kimliklere e-imza yüklenecek
Yeni kimliklere e-imza yüklenecek

Galeriler Videolar Yazarlar Firmalar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim