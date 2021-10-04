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İstanbul'da göktaşı nereye düştü

İstanbul'da gece yarısı gök yüzünü aydınlatan gök taşı sosyal medyada günün konusu oldu.

04 Ekim 2021 Pazartesi 11:20
İstanbul'da göktaşı nereye düştü

İstanbul'da göktaşı nereye düştü



NASA, dünyanın çok yakınından geçmesi beklenen göktaşı konusunda tüm dünyayı uyarırken, İstanbul'da gece düşen bir cisim gökyüzünü aydınlattı. Göktaşı olduğu tahmin edilen cismin düştüğü yer henüz tam olarak bilinmese de, o anlar seyir halinde olan bir aracın kamerasına yansıdı.

İstanbul’da gece saatlerinde gökyüzünde bir parlama meydana geldi. Parlamaya neden olan gökyüzünde düşen bir ışık hüzmesinin göktaşı olduğu anlaşıldı. Düşen göktaşı adeta gökyüzünü aydınlattı. Öte yandan, düşen göktaşının İstanbul'un bir çok noktasından görüldüğü sosyal medyada vatandaşlar tarafından dile getirildi.

Göktaşının düşme anını araç kamerası ile kaydeden Sezer Sivri, “Ataşehir'den Dudullu istikametine doğru ilerliyordum İMES E kapısına yaklaştığım sıralarda gökyüzünde bir cisim kaydı. Havada bulut yoktu yıldız kaydı sandım daha sonra arabayı sağa çektim merak ettim ne olduğunu çünkü ilk kez görüyordum. Araç kamerasının kaydından hemen baktım göktaşı kaymış. İlginç bir durum, herkese nasip olmaz” dedi.

Araç kameraları tarafından kaydedilen o anlarda göktaşının aniden havada belirdiği görülüyor. Saniyeler içinde düşen göktaşı gökyüzünü aydınlatıyor.

BİN KAT BÜYÜĞÜ GELİYOR

Öte yandan, bilim insanları ve astronomlar, geleneksel göktaşlarından bin kat daha büyük olan Bernardinelli-Bernstein isimli gök cisminin Güneş Sistemi'ne yaklaştığını duyurdu. Bilim insanlarının ilk başta büyük boyutları sebebiyle “cüce gezegen” olarak tanımladığı, daha sonra göktaşı olduğu anlaşılan cismin, Dünya'ya en yakın geçeceği tarihin ise 2031 yılı olacağı tahmin ediliyor. 

Anahtar Kelimeler:
GöktaşıİstanbulNASA
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