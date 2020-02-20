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İstanbul'da İETT otobüsleri kadınlara emanet

İstanbul'da toplu ulaşımın yükünü çeken İETT otobüslerinde kadınlar direksiyon başına geçiyor. 9 Kadın sürücü bugün iş başı yaptı

20 Şubat 2020 Perşembe 21:34
İstanbul'da İETT otobüsleri kadınlara emanet

İstanbul'da İETT otobüsleri kadınlara emanet


İstanbul'da İETT otobüslerinde kadın sürücüler direksiyon başına geçti. Sınavlarda başarı gösteren ve İETT tarafından 3 aylık eğitime tabi tutulan 9 kadın şoför bugün göreve başladı.


İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun otobüslerde kadın şoförlerin görev yapması yönündeki kararının ardından, İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü hareket geçmişti.

Sınavları geçen, eğitimlerde başarılı olan kadın şoförlerden 9’u, tamamladıkları hat eğitimlerinin ardından bugün göreve başladı. İstanbullulara hizmet etmekten memnuniyet duyduklarını belirten kadın şoförler işlerini titizlikle yapacaklarını ifade etti.


TEORİK VE UYGULAMALI EĞİTİMLER VERİLDİ


Kadın şoför adaylarına eğitimlerde İETT Genel Müdürlüğü tanıtıldı. Adayların otobüs sürüşlerinin, mesleki bilgi, beceri, tutum ve davranışlarının geliştirilmesi amacıyla 3 ay boyunca teorik ve uygulamalı eğitimler verildi.


Programda aday şoför oryantasyon eğitim programı, araç tanıtım eğitimi,yangın ve genel güvenlik eğitimi, simülatörlü sürüş eğitimi, güvenli ve defansif sürüş teknikleri eğitimi, sertifikalı temel ilkyardım eğitimi, uygulamalı hat eğitimi verildi. Adaylar usta şoför değerlendirme programlarına da tabi tutuldu. Tüm eğitimlerde başarılı olan 9 kadın şoför, İstanbul yollarında direksiyon başına geçmeye hak kazandı. Kadın şoför sayısının artması yönünde çalışmalar sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
İETTKadın Sürücü
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