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İstanbul'da kamu çalışanları yarın izinli sayılacak

Yoğun kar yağışının ardından ulaşım ve enerji sorunlarının yaşandığı İstanbul'da kamu çalışanları yarın izinli sayılacak

25 Ocak 2022 Salı 14:10
İstanbul'da kamu çalışanları yarın izinli sayılacak


İstanbul'da kamu çalışanları yarın izinli sayılacak


İstanbul'da güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personelin 26 Ocak 2022 Çarşamba günü; malul, engelli ve hamilelerin ise 26-27-28 Ocak 2022 tarihlerinde idari izinli sayılmalarına karar verildi.

İstanbul'da güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personelin 26 Ocak 2022 Çarşamba günü; malul, engelli ve hamilelerin ise 26-27-28 Ocak 2022 tarihlerinde idari izinli sayılmalarına karar verildi. Kentte üniversiteler de 31 Ocak Pazartesi gününe kadar eğitime ara verdi.

Anahtar Kelimeler:
KamuIzin
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