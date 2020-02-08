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İstanbul'da kar gidiyor, dondurucu soğuklar kalıyor

İstanbul ve çevresinde Sibirya kökenli soğuk hava dalgası Pazar akşam saatlerine kadar etkili olmaya devam edecek.

08 Şubat 2020 Cumartesi 10:47
İstanbul'da kar gidiyor, dondurucu soğuklar kalıyor

İstanbul'da kar gidiyor, dondurucu soğuklar kalıyor


İstanbul gece boyunca aralıklarla devam eden kar yağışının etkisi altında kaldı. Kar yağışı bugün bölgeyi terk ederken soğuk havalar etkisini artıracak.


Meteorolojik verilere göre, kar yağışı geçişlerinin kuvvetli kuzeyli rüzgârlarla beraber bugün akşam saatlerine kadar aralıklarla sürmesi beklenirken Sibirya kökenli soğuk hava dalgası Pazar akşam saatlerine kadar etkili olmaya devam edecek.

İstanbul’da, dün akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur şeklinde etkili olan yağış geçişleri, gece saatlerinden itibaren yerini yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışı geçişlerine bıraktı. Yağışlar neticesinde TEM’in güneyinde kalan ilçelerimizde ortalama 2-5 cm, kuzeyde kalan ilçelerimizde ise ortalama 8-15 cm kar kalınlıkları kaydedildi.

Kar yağışı geçişlerinin kuvvetli kuzeyli rüzgârlarla beraber bugün akşam saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının Pazar akşam saatlerine kadar devam edeceği tahmin edilirken, hava sıcaklıklarının 0°C ve altında gerilemesi nedeni ile sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olaylarının da yaşanabileceği öngörülüyor. İBB AKOM, kar yağışı esnasında ve sonrasında yollarda oluşması muhtemel buzlanmalara karşı vatandaşları uyarıyor.

Perşembe günü itibaren 1.373 araç-iş makinası ve 6.882 personel ile çalışan İBB birimleri ile ilgili kurumlardan (Emniyet, Karayolları, İCA, KMO, İGA, BEDAŞ, AYEDAŞ) toplam 26 birim temsilcisi tarafından AKOM koordinasyonunda kış şartlarıyla mücadele çalışmaları yürütülüyor.

Kar yağışı sonrası ekipler tarafından ana arterlerde, üstgeçitlerde, otobüs duraklarında, vb. kar küreme ve buzlanmalara karşı tuzlama çalışmaları yapıldı. İl genelinden alınan buzlanma ihbarlarına ve trafik kazalarına ekipler tarafından müdahale edildi. Kar yağışı nedeniyle önemli bir olumsuzluk yaşanmadı.

Kar küreme ve tuzlama ekipleri tarafından;

İBB Yol Bakım 4.206 ton tuz, 22 ton solüsyon,

Karayolları 1.329 ton tuz, 52 ton solüsyon,

İCA 281 ton tuz, 53 ton solüsyon, 19 ton üre,

KMO 250 ton tuz, 100 ton solüsyon kullanıldı.

İBB tesislerinde 484 erkek, 39 kadın olmak üzere toplam 523 sokakta yaşayan misafir ediliyor.

BUZLANMAYA DİKKAT

Vatandaşların Pazar ve Pazartesi günleri oluşabilecek don ve buzlanmaya karşı dikkatli olması gerekiyor. Yetkililer, mümkün mertebe toplu taşımanın kullanılması; muhtemel su baskını, göllenme, sel, taşkın, ağaç ve direk devrilmesi, çatı ve tabela uçması, soba ve baca gazı zehirlenmelerine karşı da dikkatli olunması uyarısında bulunuyor.

Anahtar Kelimeler:
KarMeteoİstanbulBuzlanma
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