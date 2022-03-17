Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
hafif yağmur
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

İstanbul'da kar yağışı başladı, okullar tatil edildi

Kar İstanbul'a geri döndü, geçtiğimiz hafta etkili olan kar örtüsü yüksek kesimlerde varlığını sürdürürken, Valilik okulların bir gün süreyle tatil edildiğini açıkladı.

17 Mart 2022 Perşembe 21:56
İstanbul'da kar yağışı başladı, okullar tatil edildi

İstanbul'da kar yağışı başladı, okullar tatil edildi


İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle eğitime 21 Mart'a kadar ara verildi. Bu arada Arnavutköy'de kar yağışı başladı. Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı başladı. Kar, Arnavutköy Kuzey Marmara Otoyolu ve Yassıören Mahallesi'nde kendini gösterdi.

Meteoroloji’den yapılan açıklamada da “Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yer yer kuvvetli olması bekleniyor” denildi. Meteoroloji’nin uyarıları sonrası İstanbul’da okullar yarın için tatil edildi. 

İSTANBUL'DA EĞİTİME KAR ENGELİ

Bu arada İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, alınan kar tedbirlerini açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerlikaya, "Bugün,Karla Mücadele Değerlendirme ve Hazırlık Toplantımızda,Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden ilimizdeki 3 günlük hava tahminini aldık. 20.30’daki son meteorolojik verilere göre #İstanbul’da beklenen kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına karşı aldığımız idari tedbirler" notuyla kar tatilini duyurdu.

Saat 20.30'daki son meteorolojik verilere göre İstanbul'da beklenen kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına karşı alınan idari tedbirleri duyuran Yerlikaya, kentte okulların tatil edildiğini belirtti.


EĞİTİME 21 MART'A KADAR ARA VERİLDİ

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nce 18-20 Mart 2022 tarihleri arasında ilimize yönelik öngörülen olumsuz hava koşulları nedeniyle, Valiliğimiz koordinasyonunda ilgili kurumlarımızla bugün Karla Mücadele Hazırlık Değerlendirme Toplantısı yapılmıştır.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden bu akşam saat 20.30'da alınan son meteorolojik verilere göre, 18 Mart 2022 Cuma gününden 21 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar;
1. İlimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarına,

2. Kur'an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında eğitim faaliyetlerine,

3. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin faaliyetlerine, ARA VERİLMESİ kararlaştırılmıştır.

4. 18 Mart 2022 Cuma günü Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, malul ve hamile personel idari izinli sayılacaktır.

Saygıdeğer hemşehrilerimizin karla mücadele konusunda alınan önlemlere verdikleri destek ve gösterdikleri anlayış için teşekkür ediyoruz

ÇOK SAYIDA SEFER İPTAL EDİLDİ

Türk Hava Yolları (THY), 18-19 Mart tarihlerinde İstanbul’da beklenen olumsuz hava şartlarından dolayı İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları’ndaki bazı uçuşları iptal ettiğini duyurdu. Basın Müşavirliği’nden yapılan açıklamada ise 19 Mart’ta İstanbul Havalimanı’dan 80, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan ise 20 seferin iptal edildiği belirtildi.

Son Güncelleme: 17.03.2022 22:26
Anahtar Kelimeler:
Kar YağışıOKULLAR TATİLTatil
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Paralı tünelde, cenaze aracı skandalı | Deli Dumrul geri döndü
Paralı tünelde, cenaze aracı skandalı | Deli Dumrul geri döndü
14 Mart Tıp Bayramı; Polis, doktorlara zor kullandı
14 Mart Tıp Bayramı; Polis, doktorlara zor kullandı
Şaşkın TRT sunucusu, sosyal medyada zor durumda kaldı
Şaşkın TRT sunucusu, sosyal medyada zor durumda kaldı
İstanbul'da kar yağışı | Çocuklar sokaklara döküldü
İstanbul'da kar yağışı | Çocuklar sokaklara döküldü
Sedef Kabaş 49 gün sonra serbest bırakıldı
Sedef Kabaş 49 gün sonra serbest bırakıldı
İstanbul kara kışa hazır | Okullar tatil | Yollarda alârm var
İstanbul kara kışa hazır | Okullar tatil | Yollarda alârm var
Taksim kadınlara kapatıldı, gözaltılar var
Taksim kadınlara kapatıldı, gözaltılar var
İstanbul için uyarı Sibirya karı etkili olacak
İstanbul için uyarı Sibirya karı etkili olacak
Meteoroloji'den kar ve sağanak uyarısı
Meteoroloji'den kar ve sağanak uyarısı
Kar Isparta'yı yeniden elektriksiz bıraktı
Kar Isparta'yı yeniden elektriksiz bıraktı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim