İstanbul'da kar yağışı | Çocuklar sokaklara döküldü



Akşam saatlerinde yeniden etkili olmayan kar yağışı aileleri sokaklara döktü. Geç saatlere kadar kar topu oynayan çocukların oyun sevincine gençler de ortak oldu. İstanbul'da 9 Mart'tan bu yana aralıklarla devam eden kar yağışı, akşam saatlerinde etkisini artırdı.

Meteoroloji, İstanbul'la ilgili açıklamasında "Yağışların bu akşam ve gece saatlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor" dedi. Öte yandan, saat 22.20 itibariyle kentte yüzde 56 seviyesinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İGA'DA ÖNLEMLER ARTIRILDI

İstanbul Havalimanı’nda Hava Muhalefeti Nedeniyle Tedbirler En Üst Seviyeye Çıkarıldı

İstanbul'u etkisi altına alan kar fırtınası nedeniyle İGA İstanbul Havalimanı’nda, güvenli seyahat ve operasyonların aksamaması adına önlemler en üst seviyeye yükseltildi.

12 Mart tarihinde etkisini artırması beklenen hava muhalefeti sebebiyle yolcu güvenliğini öncelikli tutan yaklaşımımız doğrultusunda İGA İstanbul Havalimanı’nda, seferler yüzde 30 oranında azaltıldı.

Apron, pist ve taksi yolları başta olmak üzere, yoğun kar yağışına yönelik çalışmaların aralıksız devam ettiği İGA İstanbul Havalimanı’nda, operasyonlar iptal edilen bazı seferler haricinde sıkıntısız bir biçimde sürüyor.

Hava muhalefeti nedeniyle seferi iptal olan yolcuların İGA İstanbul Havalimanı’na gelmeden önce ilgili hava yolu şirketi ile iletişime geçerek uçuş bilgilerini kontrol etmeleri önem arz ediyor.

KAR YAĞIŞI ARTARAK DEVAM EDİYOR

Anadolu Yakası'nın Üsküdar, Ümraniye, Kadıköy, Ataşehir, Beykoz ve Maltepe ilçelerinde günün ilk saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.

Kar yağışı nedeniyle araçlar zorlukla ilerliyor. Bazı araçlar da kar yağışı nedeniyle rampalarda ilerlemekte zorlandı. Ayrıca vatandaşların da yer yer tipi şeklinde görülen yağış nedeniyle zor anlar yaşadığı gözlendi. Çekmeköy ve Sancaktepe'de de tipi şeklinde görülen kar yağışı etkili oluyor. Şile otobanında seyreden araçlar yoğun yağıştan ötürü güçlükle ilerliyor.

TEM ve D-100 kara yolunda araçlar kar yağışından dolayı yavaş şekilde ilerlerken, büyükşehir ve ilçe belediyelerinin karla mücadele ekipleri, kar yağışı başladığı anlarda tuzlama çalışması yapıyor.

Kar yağışı Avrupa Yakası'nda da etkili olurken, yağış nedeniyle evlerin çatıları, ara sokaklar ve yol kenarındaki yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı. Kent genelinde akşam saatleriyle birlikte şiddetini artıran yağış, Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve Barbaros Bulvarı'nda da etkisini sürdürüyor.

Yağış nedeniyle İstiklal Caddesi'ndeki vatandaşların yürürken zorlandığı gözleniyor. Barbaros Bulvarı'nda ise tipi şeklindeki yağışın etkisiyle araçların ilerlemekte güçlük çektiği görülüyor.

Ayrıca etkili yağış, Avcılar, Beylikdüzü ve Esenyurt'ta da devam ediyor. Avrupa Yakası'nda ise D-100, TEM, Basın Ekspres, Mahmutbey Gişeleri ve E-5 üzerindeki bölgelerde trafik akışı normal seyrinde ilerliyor.

İSTANBUL'DA NELER YAŞANDI

Şişli Fulya Mahallesi'nde takla atan bir araçta hasar oluştu. Halkalı Atakent'te ise karla kaplı yolda ilerleyen bir araç trafik lambasına çarptı.

Ataşehir'de yoğun yağış nedeniyle araçların ilerlemekte zorluk çektiği, bu nedenle trafik akışının yavaşladığı görüldü.

Kağıthane'de karla kaplanan zemin nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı. Aralarında minibüslerin de olduğu araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Beyoğlu Halıcıoğlu Mahallesi'nde yolların karla kaplanması sürücülere zor anlar yaşattı.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise tipi şeklindeki yağışın etkisiyle araçlar flaşörlerini yakarak güçlükle ilerledi.

Çekmeköy'de aralarında kar küreme aracının da bulunduğu taşıtların yoğun yağış ve buzlanmanın etkisiyle ilerlemekte güçlük çektiği gözlendi.

Kadıköy Sahrayıcedid Mahallesi İnönü Caddesi'nde şiddetli yağış nedeniyle aralarında İETT taşıtlarının da bulunduğu araçlar ilerlemekte zorlandı. Bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Tuzla Aydınlı Mahallesi'nde karla kaplanan zemin ve buzlanmanın etkisiyle araçlar güçlükle ilerliyor.

Ataşehir'de ise bir motosiklet sürücüsü, sokağın karla kaplanması sonucu zor anlar yaşadı.

“AN İTİBARİYLE 9586 İBB PERSONELİ ÇALIŞIYOR”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “An itibariyle 9.586 İBB çalışanı, İstanbul'daki yoğun kar yağışında 16 milyon İstanbullu için çalışıyor” dedi.