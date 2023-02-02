İstanbul'da karla mücadelede akıllı sistem devrede



İstanbul'da her kış mevsiminde ulaşımda yaşanan aksamaları önlemek için Akıllı Sistem devreye giriyor. Gerçek zamanlı görüntüler AKOM’daki komuta merkezine anında yansıtılacak. Görevli personellerin sorumluluk alanlarındaki çalışmaları denetlenebilecek. Yolda kalmaların önüne geçilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), filosundaki karla mücadele araçlarına akıllı sistem altyapısı kazandıran projeyi hayata geçirdi. İBB İştiraki İSBAK’ın gerçekleştirdiği proje ile İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı’nın bünyesindeki karla mücadele ve yük taşıma araçlarında teknolojik dönüşüm sağlandı. Meteorolojik verilerin soğuk ve karlı bir dönemi işaret etmesi üzerine İBB ekipleri, yeni sistemler kazandırılan araçları ve son hazırlıkları gerçekleştirilen kış tatbikatıyla test etti. Tatbikata İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanı Ayhan Taş’ın yanı sıra İBB iştiraki İSBAK, İSFALT’tan karla mücadele ekipleri katıldı.

KARLA MÜCADELEDE TEKNOLOJİK DÖNÜŞÜM

İSBAK ekipleriyle birlikte tatbikata katılan İSBAK Genel Müdür Yardımcısı Çağdaş Mersinlioğlu, İBB bünyesindeki araçlarda teknolojik dönüşüm gerçekleştirdiklerini kaydetti. Mersinlioğlu’nun paylaştığı yenilikler şöyle:

• Telemetri (izleme ve kontrol altyapısı) sistemi ile detaylı veri analizi,

• Araç ve sürücü puanlama sistemi,

• Yakıt verimliliği,

• Rölanti ve ihlal tespiti,

• Anlık filo yönetimi,

• Gerçek zamanlı ve geçmiş görüntü izleme,

• GSS ile yaya ve araç çarpışma tespitleri,

Geçmişteki araçlara oranla teknolojik dönüşümün katkıları:

• Mevcut iş modelinin dijitalleştirilmesi,

• İzlenebilirlik,

• Geçmişe dönük veri kaydı,

• Yakıt ve zaman tasarrufu,

• Arıza tespiti,

• Maliyetlerin düşürülmesi,

• Detaylı raporlama,

Güvenli sürüş sisteminin katkıları:

Sürücü şerit ihlali, yaya çarpması, araç çarpışması gibi durumlarda sesli ikaz ile uyarılıyor.

• Araç Hareket Uyarısı

• Takip Mesafesi

• Şerit İhlal Uyarısı.

• Yaya Tespit Uyarısı

HAZIRLIKLAR TAMAM

İBB’nin gerçekleştirdiği kış tatbikatına İstanbul’un çeşitli noktalarında hazır bulunan yaklaşık 1.600 personel ve 354 kar küreme aracı, görev güzergahlarında seferler yaptı. Ekipler güvenli sürüşten, sinyalizasyona kadar teknolojik donanımlar kazandırılan araçları test etti. İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanı Ayhan Taş’ın direktifleriyle koordine edilen ekipler, il genelinde çeşitli kritik noktalarda tatbikat boyunca görev aldı.

Tatbikatta kar hazırlığıyla ilgili bilgilendirmede bulunan Daire Başkanı Ayhan Taş, İBB’nin karla mücadelede en üst seviyede önlemler aldığını söyledi. Yeni iş makinelerini filoya katarak ortalama araç yaşını gençleştirdiklerini belirten Taş, “Depolarımızda yaklaşık 400 bin ton tuz stokumuz bulunuyor. Daha fazlası için de tedarik çalışmalarımız devam ediyor. İstanbulluların duyarlılığı ve kurallara uymasıyla birlikte sorunsuz bir geçireceğimizi düşünüyoruz” dedi.

EKİPLER HAZIR

İBB, önümüzdeki aylarda yaşanabilecek olumsuz hava koşullarına karşı önlemlerini aldı. 9 bin 649 personel ve 2 bin 275 araç ile İstanbul’da kış şartlarıyla mücadele edilecek. Kar küreme ve tuzlama ekipleri, İstanbul’da 4 bin 23 kilometrelik sorumlu yol ağında, 598 müdahale noktasında hazır bekletilecek ve gerekli hallerde müdahale çalışmalarını yürütecek. Yollarda 64 tank solüsyon kullanılacak, kritik noktalara 377 adet kutu tuz bırakılacak. Ekipler, kar yağışı ile birlikte yollarda, meydanlarda, metro giriş ve çıkışlarında, otobüs duraklarında, alt ve üstgeçitlerde, iskele önlerinde, hastane ve okul gibi noktalarda kar küreme ve tuzlama çalışmalarını yürütecek, tehlike arz eden parçalara/buz sarkıntılarına, devrilen ağaçlara müdahale edecek.

60 NOKTADA BEUS

İstanbul genelinde 60 noktada kurulan Buzlanma Erken Uyarı Sistemi’nden (BEUS) gelen mesajlar doğrultusunda ekipler çalışmalarını yürütecek. Ekiplerin takibi ve yönlendirilmesi araç takip sistemi üzerinden sağlanacak. Ana arter ve çevre yollarında çekici ve kurtarıcı araçlar hazır bekletilerek, olası trafik kazaları ve yolda kalmalara hızla müdahale edilecek. Muhtarların kontrolüne verilen 168 küreme aparatlı traktörler ile köy yolların açık tutulacak.

MOBİL BÜFE VE TUVALET

İBB, sokakta yaşayan evsiz vatandaşlara kış hizmeti çalışmasını 22 Kasım 2022’de başlattı. Halihazırda 595 erkek, 102 kadın olmak üzere 697 evsiz vatandaş (erkekler Esenyurt, kadınlar Kayışdağı İBB Tesislerinde, ayrıca aileler ve erkekler Fatih ve Bağcılar’da bulunan anlaşmalı 3 otelde) misafir ediliyor.

Sokak hayvanlarının beslenmelerine ve tedavilerine yönelik Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri çalışmalar yürütüyor. Yoğun kar yağışlarında mobil büfeler ile hastanelerin acil servisleri, iskeleler ve yollarda trafikte bekleyen sürücülere sıcak içecek, çorba ve su servisi sunulacak; kritik noktalarda konuşlandırılacak mobil tuvaletler ile vatandaşlara hizmet verilecek. İETT, Metro İstanbul ve Şehir Hatları tarafından yoğun kar yağışının olduğu tarihlerde ek seferler düzenlenecek.