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İstanbul'da korona virüs karantinası kaldırıldı

Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı kasıp kavuran korona virüs konusunda İstanbul'da ilk karantina uygulaması Fatih Sultan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uygulandı. Karantina daha sonra kaldırıldı.

30 Ocak 2020 Perşembe 09:02
İstanbul'da korona virüs karantinası kaldırıldı

İstanbul'da korona virüs karantinası kaldırıldı



Yüzlerce kişinin can verdiği Çin'de ortaya çıkan Koranavirüs salgını konusuna Türkiye'de önlemler hızla artırılıyor. Tüm sağlık kuruluşlarında virüse karşı tedbirler artırılırken, dün İstanbul'da ilk kez bir hastanede karantina uygulaması yapıldığı ortaya çıktı Maltepe'de bulunan Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koronavirüs olduğu ve yeşil alanın kapatıldığına dair görüntülerin ortaya çıkmasının ardından açıklama yapıldı. Konuya ilişkin hastanenin başhekimliğinden açıklama geldi. Açıklamada, "Hastanın hastanemiz enfeksiyon hastalıkları kliniği tarafından muayenesi ve yapılan tetkikleri sonrasında koronavirüs enfeksiyonu kliniği ile uyumlu olmadığı tespit edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.


Çin'den dünyaya yayılan tehlikeli hastalık Koronavirüs'ün İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde rastlandığı iddia edilmiş ve sosyal medyada bir görüntü paylaşılmıştı.

Konuya ilişkin Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği'nden açıklama geldi. 

Açıklamada, "Hastanın hastanemiz enfeksiyon hastalıkları kliniği tarafından muayenesi  ve yapılan tetkikleri sonrasında koronavirüs  enfeksiyonu kliniği ile uyumlu olmadığı tespit edilmiştir. Üst solunum yolları enfeksiyonu nedeni ile tedavisi düzenlenerek hastanemizden taburcu olmuştur." ifadelerine yer verildi. 

İşte Başhekimlik'ten yapılan o açıklama:

28/01/2020 tarihinde saat 22:30 sularında hastanemiz acil servisine ateş, halsizlik şikayeti nedeni ile başvuran 19 yaşında bayan hasta hastanemizde çalışan acil uzmanı tarafından acil servis yeşil alanda değerlendirilmesi sonrasında Başhekimliğimizin bilgisi dışında koronavirüs  enfeksiyonu ön tanısı şüphesi ile ilgili uzman tarafından yazılan bir not ile müşaade altına alınmıştır.

Hastanın hastanemiz enfeksiyon hastalıkları kliniği tarafından muayenesi  ve yapılan tetkikleri sonrasında koronavirüs  enfeksiyonu kliniği ile uyumlu olmadığı tespit edilmiştir. Üst solunum yolları enfeksiyonu nedeni ile tedavisi düzenlenerek hastanemizden taburcu olmuştur. Hastanemizin hiçbir biriminde karantina uygulaması yapılmamıştır ve acil servisimiz de dahil olmak üzere tüm birimlerimiz kesintisiz hizmet vermeye devam etmektedir. Kamu oyunda oluşan yanlış anlaşılma ve bilgi kirliği nedeni ile Başhekimliğimiz adına tüm halkımızdan özür dileriz. İhmali olan çalışanlar hakkında idari soruşturma başlatılmıştır.

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