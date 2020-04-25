

İstanbul'da koronavirüse karşı yayalara temassız uyarı cihazları

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), COVID-19 virüsüne karşı aldığı önlemlere bir yenisini ekledi. İstanbul’da yaya geçitleri artık temassız hale getirilerek, ‘fotosel’ özelliğiyle donatılıyor.



İBB Ulaşım Daire Başkanlığı Trafik Müdürlüğü’nün koordinasyonunda, akıllı şehir uygulamaları iştirak şirketi İSBAK tarafından trafik ışıklarına temassız yaya butonları takılmaya başlandı. Her gün binlerce yayanın güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçmesini sağlayan ‘Erişilebilir Yaya Butonu’na, el teması gerektirmeyen, uzaktan algılama özelliği eklendi.



VİRÜSLERE KARŞI TEMASSIZLIK ÇOK ÖNEMLİ!

Virüslere karşı alınan tedbirler kapsamında, ‘Erişilebilir Yaya Butonu’nun yeni versiyonuyla yayalar butona basmak zorunda kalmayacak. Ellerini butona yakınlaştırarak sağlıklı ve güvenli bir şekilde karşıya geçebilecek.



Butonla ilgili bilgi veren İBB Trafik Müdürü Tuncay Önderoğlu, salgın nedeniyle insanların ağız ve burun salgılarına elleriyle temas ederek insanların ortak kullandığı alanlara bulaştırmasının tedirginlik oluşturduğunu söyledi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun her birimin kendi işlerinde teması kısıtlayacak önlemler alması talimatı verdiğini ifade eden Önderoğlu, şöyle konuştu.



“Biz de İBB Trafik Müdürlüğü olarak vatandaşlarımızın daha önce dokunarak çalıştırdığı yaya butonunu temassız hale getiren bir çalışma yaptık. Şu anda 14 noktada uygulamaya koyduğumuz Temassız Yaya Butonunu önümüzdeki günlerde özellikle hastaneler, öğrenci geçişleri ve yaya sirkülasyonunun yoğun olduğu bölgelerde uygulamaya koyacağız. Vatandaşlarımız butona ellerini yaklaştırarak dokunmadan harekete geçirerek karşıya geçebilecek.”



Önümüzdeki yıllarda korona ve benzeri virüslere karşı en önemli önlemin, insanların kendi salgılarını başkalarına bulaştırmaması olacağına dikkat çeken Önderoğlu, “Bu nedenle uygulamayı çok önemli bir proje olarak görüyoruz. Bütün kurumların insanların toplu olarak temas ettiği uygulamalarını temassız yapması gerekecek” dedi.



İstanbul’da yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerden başlanan projeyle, tüm butonlu yaya geçitleri temassız hale getirilecek. ‘Fotosel’ özelliği ile Temassız Yaya Butonu, İstanbulluları sesli olarak da uyararak “EvdeKal” mesajı veriyor.