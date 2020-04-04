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İstanbul'da metro seferleri için önemli karar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde metro, fineküler ve nostoljik tramvay seferlerine pandemi düzenlemesi yaptı.

04 Nisan 2020 Cumartesi 22:49
İstanbul'da metro seferleri için önemli karar

İstanbul'da metro seferleri için önemli karar

İBB, Koronavirts tedbirleri kapsamında metro seferlerinin yeniden planlanmasını Pandemi Kurulu’na sundu ve İl Hıfzıssıhha Kurulu’nu bilgilendirdi. Alınan kararları duyuran Başkan Ekrem İmamoğlu, metro seferlerinin Pazartesi gününden itibaren 21.00’de sona ereceğini, finüküler ve nostaljik tramvay seferlerinin durdurulacağını açıkladı.


İstanbul’da günde 2 milyondan fazla yolcu taşıyan metro ve tramvaylarda, Koronavirüs salgını sonrası 2 Nisan 2020 Perşembe günü verilerine göre yolcu sayısı 242 bin 872’ye kadar düştü.

Yolcu sayısında yaşanan yüzde 90’a varan bu düşüş sonrasında İçişleri Bakanlığı genelgesinde yer alan “kapasitenin yüzde 50’si oranında yolcu kabul edilmesi” kriterini daha ileri taşınıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki METRO İSTANBUL AŞ, seferleri yolcu yoğunluğunu yüzde 25’i aşmayacak şekilde planladı.

FİNÜKÜLER VE NOSTALJİK TRAMVAY SEFERLERİ DURDURULUYOR


İBB’nin önerileri Pandemi Kurulu’na sunuldu ve İl Hıfzıssıhha Kurulu bilgisiyle kamuoyuna duyuruldu. Yeni planlamayı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya mesajıyla İstanbullulara duyurdu. Metro seferlerinin 6 Nisan Pazartesi'den itibaren 06:00 - 21.00 saatleri arasında yapılacağını açıklayan Ekrem İmamoğlu, diğer kararlar ile ilgili şunları yazdı:


“Moda ve İstiklal Caddesi tramvayları ile Kabataş-Taksim Finüküler hattı seferleri durdurulacağını belirterek, “Metro istasyonlarında acil aydınlatma sistemine geçilecektir. Değerli İstanbullulara duyurulur.”


İBB, yolcuların sağlığı ve konforu için Güvenlik İzleme Merkezi’nde yer alan 6 bin 371 kamera ile istasyon ve araçları izleyerek günün her saati araçlar maksimum yüzde 25 doluluk oranında tutacak.


Bu süreçte yolculara güvenli bir yolculuk ortamı sağlayabilmek adına istasyon ve araçlarda temizlik ve dezenfektasyon önlemleri artırıldı. Yolculara sosyal mesafe kuralını hatırlatmak amacıyla araçlarda birer koltuk boş bırakacak şekilde oturmaya yönlendirecek bilgilendirme etiketleri yerleştirildi.

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