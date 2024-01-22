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İstanbul'da metro tüneline torpilli matkap

İstanbul'da metro tünelinde adeta faciadan dönüldü. İstanbul Havalimanı metrosuna giren kimliği belirsiz müteahhidin burgusu yüzünden seferler aksadı, olay Meclis gündemine taşındı

22 Ocak 2024 Pazartesi 13:54
İstanbul'da metro tüneline torpilli matkap






İstanbul'da metro tüneline torpilli matkap


CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Karasu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro hattı tünelini ve rayları delen ve facianın eşiğinden dönülen olayı TBMM gündemine taşıdı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro hattı tünelinde hafta sonunda facianın eşiğinden dönüldü. 

Metro hattında Kemerburgaz-Göktürk arasında, yüzeyde yürütülen kazık imalatı sebebiyle tünel zarar gördü. 1094 yolcu kapasiteli, 120 km hız yapan ve 15-20 dakika aralıklarla çalışan trenlerin bulunduğu hatta, görgü tanıklarının anlatımlarına göre, saat 11.30 sıralarında geçen trenin geçmesinin üzerinden 3-4 dakika sonra meydana geldi.

Sondaj matkabı tüneli delerek rayların üzerine indi, rayları da tahrip etti. Elektrik aksamı da zarar gördüğü için, seferler tek hat olarak gerçekleştirildi. 


TCDD'DEN GAYRİCİDDİ AÇIKLAMA

Buna karşın, TCDD’den yapılan açıklamada olay hafifletilmeye çalışıldı ve “Yüzeyde 3. şahıslarca yürütülen kazık imalatı sebebiyle tünel çeperi zarar görmüştür. Metro işletme sistemimiz her türlü dış etkene karşı kendisini korumaya alacak şekilde kurulduğu için dış etkiyi anında tespit ederek tüm trenleri korumaya almıştır. Herhangi bir sistem zararı meydana gelmemiştir” açıklaması yapıldı. 

BAKAN’A SORDU: KİM BU 3.ŞAHISLAR?

Binlerce vatandaşın kullandığı hat üzerinde bir facianın eşiğinden dönüldüğünü vurgulayan CHP Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Karasu, konuyu TBMM gündemine taşıdı.

“Plansız, projesiz işi yaptıran, yapan üstlenici hangi kurum ve firmalardır? Önergede belirtilen facia yaşanmış olsaydı bunun sorumlusu ya da sorumluları kim ya da kimler olacaktı?” diye Bakan’a soran Karasu, “Söz konusu sondajı yapan firma ya da kurum kimden, ne zaman, hangi çalışma için izin almıştır? İşlem yapılırken Coğrafi Bilgi Sistemleri tabanlı olan veya başka bir bilgi sisteminden yararlanılmamış mıdır?” sorusuna da yanıt verilmesini istedi.


Olayın ardından TCDD’nin yaptığı açıklamada geçen “3. şahısların” kimler olduğunu ve bu kişilerin Eyüp Belediyesi ile bir ilgisinin veya iltisakının olup olmadığının açıklanmasını isteyen Karasu, Bakan Uraloğlu’nun yanıtlanmasını istediği sorulardan bazıları şöyle:

Olayın ardından bakanlığınızca açılan idari soruşturma bulunmakta mıdır? Bulunuyor ise önergenin yanıtlandığı tarih itibariyle sonucu nedir?  

Olayın yaşandığı gün, Gayrettepe- İstanbul Havalimanı Metro Hattı’nın son halkası olan “Kağıthane – Gayrettepe” etabında bulunmanıza ve test sürüşü gerçekleştirmenize rağmen sizin bu konuda bir açıklama yapmamış olmanızın gerekçesi nedir? 

Açıklama yapmamış olmanız, hattı kullanan vatandaşlarımızın can güvenliğine değer vermediğiniz ve bu sorumsuzluğun bir parçası olduğunuz anlamına mı gelmektedir? 
Her biri ayrı ayrı gösterilmek üzere, bakanlığınız uhdesindeki İstanbul’daki metro şantiyelerinde son üç yılda yaşanan iş kazası sayısı kaçtır? 

Önergede özetlenen olay ile benzeri olayların önlenebilmesi adına bakanlığınızca alınan önlemler nelerdir?
 

Anahtar Kelimeler:
İstanbulMetroMatkap
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