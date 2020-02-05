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İstanbul'da metrobüs seferleri kış ayında artırıldı

İstanbul ulaşımının en büyük yükünü çeken metrobüsler yoğun saatlerde istasyonlara ortalama 20 saniyede bir araç geliyor.

05 Şubat 2020 Çarşamba 17:29
İstanbul'da metrobüs seferleri kış ayında artırıldı

İstanbul'da metrobüs seferleri kış ayında artırıldı


İBB, metrobüs hattında geçen yılın kış aylarına göre, araç ve sefer sayısını arttırdı. Yoğun saatlerde istasyonlara ortalama 20 saniyede bir araç geliyor. Eskiyen araçların yerine 300 yeni otobüs alınması için de çalışmalar sürdürülüyor.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) bağlı kuruluşlarından İETT Genel Müdürlüğü, metrobüs hattında İstanbulluların ihtiyaçları doğrultusunda planlamalar yaptı. Seferler, akşam ve sabah saatlerinde gerçekleşen yoğunluk oranı dikkate alarak yapılıyor. Yoğun saatlerde istasyonlara ortalama 20 saniyede bir araç geliyor.


SEFER VE YOLCU SAYISI ARTTI


Metrobüsün araç ve sefer sayısında, geçen yılın kış aylarına göre yüzde 8 civarında artış meydana geldi. 2018-2019 kış aylarında günlük 906 bin 258 yolculuk yapılmış, yolcular 525 araç ile günlük 6 bin 900 seferde taşınmıştı. 2019-2020 arasında ise yolculuk sayısı ortalama 972 bin 427’ye yükseldi. 2019’da araç sayısı 535’e çıkarılarak günde 7 bin 160 sefer yapıldı.


İSTASYONLAR YENİLENİYOR

Öte yandan, İETT metrobüs hattında iyileştirme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Altunizade İstasyonu’nda genişletme ve yeni tahliye köprülerinin yapımı, Zincirlikuyu istasyonu yolcu giriş-çıkış alanı genişletme çalışması, hat genelinde yolcu indirme-bindirme alanları zemin yönlendirme işaretlerinin konulması, Beylikdüzü ve Söğütlüçeşme sefer frekans uyum sinyalizasyon uygulaması gerçekleştirildi.


300 YENİ METROBÜS ARACI ALINACAK


Başkan Ekrem İmamoğlu’nun talimatı ve İBB Meclisi kararı gereği eskiyen metrobüs araçlarının yenilenmesi için de firmalarla görüşmeler sürdürülüyor. 300 yeni ve yüksek kapasiteli araç alımı en kısa sürede tamamlanacak ve İstanbul halkının kullanımına sunulacak.

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