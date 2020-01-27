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İstanbul'da şehir hatları 24 saat yolcu taşıyacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları vapurları, günün 24 saatinde boğaz hattında yolcu taşımaya hazırlanıyor.

27 Ocak 2020 Pazartesi 18:16
İstanbul'da şehir hatları 24 saat yolcu taşıyacak

İstanbul'da şehir hatları 24 saat yolcu taşıyacak


İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları Genel Müdürü Sinem Dedetaş, Şehir Hatları'nın 42.5 milyon yolcunun ulaşımını sağladığını belirtti. Dedetaş, ALO 153'ten gelen tüm önerilerle tek tek ilgilendiklerini söyleyerek, yakın zamanda Boğaz Hatları'nın 24 saat toplu ulaşıma açılacağının müjdesini verdi.

KARAKÖY/İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları Genel Müdürü Sinem Dedetaş, Şehir Hatları'nda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, hatlarının iyileştirilmesi ve denizciliğin toplu ulaşımda payının artması yönündeki hedefinin gerçekleştirmek üzere çalışmaları hızla sürdürdüklerini açıkladı.

MODA VAPURU'NUN TAMİRİ

Dedetaş, deniz yolunu kullanan yolculardan, çok sayıda yeni talep aldıklarını belirtti. "Bu talepleri, bütüncül faydayı özümseyerek, hangi hatların açılabileceği ve deniz taşımacılığında ne yapılabileceği konusunda tek tek analiz ettik. Dolayısıyla, yaz tarifesine hazırlık yapıyoruz” diyen Dedetaş şöyle devam etti:

“Denizciliğin payını artırmak için ulaşım entegrasyonu gerekiyor. Sefer saatlerinin planlanması anlamında çalışmalara başladık. Tersanemizde bakım süreçlerini iyileştiriyoruz. Koltuklarıyla gündeme gelen 200 senelik Moda Vapuru’nun tamir sürecini hızlandırdık, Mart ayında yolcularımıza hizmet vermesini planlıyoruz. ‘İstanbul Senin’ anlayışı gereği, belediyemizin yapmış olduğu sürdürülebilir ulaşım kongresi ve deniz çalıştayı düzenledik. Deniz Çalıştayı’nı, Haliç’te kendi tersanemizde yaptık. Ulaşımın planlanması, deniz kültürü ve Kanal İstanbul çalıştayda konuşulan üç konu oldu. Çalıştayı, moderatör eşliğinde topladık. Çıktısını oluşturmaya başladık, iki ay gibi bir sürede elimizde olacak tümü."

GÜNDE 621 SEFER

Şehir Hatları’nın 21 hatta, 700 personelle, günde 621 sefer hizmeti verdiğini sözlerine ekleyen Dedetaş, yapılan çalıştay ve toplantıların, ortada bir ulaşım entegrasyonu sorunu olduğunu gösterdiğini belirtti. Dedetaş, konu hakkında şunları dedi:

"Akademik çevreler ve çalışma gruplarıyla beraber işbirliği yaparak çalışmalara başladık. Gerek Şehir Hatları, gerekse de denizin diğer paydaşları olarak, denizi daha etkin bir şekilde kullanma gayreti içindeyiz. Özellikle metro ve metroya ulaşım sağlayan otobüslere uyumlu bir sistemi kurarak bu sorunu aşacağımızı düşünüyoruz. Hedefimiz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun dediği gibi, deniz ulaşımında yüzde 10 payını yakalamak. Elimizdeki verilere göre, 2019 yılında, 2018’e göre yüzde 5’lik bir artış gözlemlendi. Sadece, yaz mevsimi üzerinden bakarsak oran, yüzde 11 oluyor ki, bu artış ortalamanın üzerinde."

ADALAR VE BOĞAZLARDA 24 SAAT ULAŞIM

Adalar’da yönetime geldikten sonra Toplu Ulaşım Müdürlüğü bir çalıştay düzenlendiğini ve çalıştayın sonunda ring seferi olarak Adalar’a 24 saat hizmet verilmeye başlandığını da anlatan Dedetaş, Boğaz Hatları’nda da bu kapsamda çalışmalar başladığın müjdesini verdi. Dedetaş, meclisten karar beklediklerine işaret ederek, "Karardan sonra Boğaz tarafında da 24 saat çalışan bir sistem uygulayacağız” dedi. Dedetaş, ALO 153’ten (Beyaz Masa) gelen önerilen her birini tek tek incelendiğini açıklarken de, “Aynı zamanda başvuruları, yazılı şekilde de alabiliyoruz. Şehir Hatları, 2019 yılında 42 milyon 500 bin yolcuya ulaşım imkânı sağladı. Bu sayı, genel anlamda geçen senelere baz alınarak iyi olsa da, biraz daha artması gerekiyor" bilgilerini verdi.

ELEKTRİKLİ TEKNE

Dedetaş, denizde elektrikli araçları kullanıma sunmayı da düşündüklerini söylerken bu konuda, yurtdışındaki örneklerinden geride kalındığını kaydetti. Dedetaş, açıklamalarını şöyle tamamladı:

"Biz de kağıt üstünde projelendirmesi ve projenin fizibilitesi çalışmalarına başladık. Elektrikli tekne konusu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın da üzerinde durduğu konulardan biri. Bakanlığın yaptığı projelerde Şehir Hatları koordinasyonu üstlendi. Elektrikli tekneler, yakıt maliyeti olmadığı için ekonomimize ve çevreye olumlu yansıyacak.”Genel Müdürü Sinem Dedetaş, Şehir Hatları'nın 42.5 milyon yolcunun ulaşımını sağladığını belirtti. Dedetaş, ALO 153'ten gelen tüm önerilerle tek tek ilgilendiklerini söyleyerek, yakın zamanda Boğaz Hatları'nın 24 saat toplu ulaşıma açılacağının müjdesini verdi.

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Son Güncelleme: 27.01.2020 18:23
Anahtar Kelimeler:
Şehir Hatları
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