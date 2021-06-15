İstanbul'da sel alârmı | İBB ekipleri 18 noktaya müdahale etti

Hafta başından itibaren serin ve yağışlı havanın etkisi altında olan İstanbul’da, bugün sabah 10:00 itibariyle başlayan yağışlar, 11:00 itibariyle Avrupa Yakası güney kesimlerinde etkili oldu. Yağışlar nedeniyle, kentin bazı noktalarında, alt geçitlerinde göllenmeler yaşandı. Yağış öncesi hali hazırda bekleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri: İtfaiye, İSKİ, Yol Bakım, Atık Yönetimi, Park Bahçeler, İBB Trafik, Zabıta, 153 Yerinde Çözüm, yağış nedeni ile oluşan olumsuzluklara müdahale etti. Ortalama 30 kg/m2 gücünde, 45 dakika boyunca yağış alan bölgelerde; 2500 Personel, 28 JCB, 17 Atego, 12 Motopomp ve 20 Kombine ile 24 saat nöbet tutulmaya başlandı.

EN FAZLA YAĞIŞI ŞİŞLİ VE GÜNGÖREN ALDI

AKOM, en çok yağış alan ilçeleri paylaştı. Sağanak yağmur sonucunda, Şişli’de 47 kg/m2, Güngören’de 30kg/m2 yağış ölçüldü. En az yağış alan mahalle olan Eyüpsultan’a bağlı Göktürk’de ise bu oran 9,6 kg/m2 olarak ölçüldü. Anadolu Yakası’nda bulunan Üsküdar’da 10,3 kg/m2, Kadıköy ilçesinde ise 9,8 kg/m2 yağış ölçüldü.

İBB’NİN MÜDAHALE ETTİĞİ ALANLAR ŞURALAR

1. Ayvansaray Haliç Köprüsü altı- göllenme

2. Kağıthane Silahtar Cad. İmrahor Cad. kesişimi – göllenme

3. D100 Halıcıoğlu orta köprü – göllenme

4. Balat Sahilyolu – göllenme

5. Ambarlı Kumcular Yolu Caddesi – göllenme

6. Halıcıoğlu Sütlüce Altgeçit – göllenme

7. İETT Edirnekapı Garajı Metrobüs Bağlantı Yolu tünel içi – göllenme

8. Bayrampaşa AXİS AVM karşısı Maltepe Köprü altı – göllenme (2 araç mahsur kalma)

9. Bayrampaşa AXİS AVM karşısı Tikveşli Köprü altı – göllenme

10. Fatih Yenikapı Namık Kemal Altgeçidi – göllenme

11. Davutpaşa YTÜ önü – göllenme

12. Vatan Caddesi İGDAŞ Ulubatlı - göllenme

13. Topkapı Altgeçit – göllenme

14. Sarıyer Tünel girişi (Çayırbaşı yönü) bağlantı yolu- göllenme

15. Samatya Altgeçidi - göllenme

16. Eminönü İskeleler önü – göllenme

17. Millet Cad. Fındıkzade mevkii – göllenme

18. Haliç Sosyal Tesisleri önü – göllenme

HEDEF SIFIR SORUN

Bugünkü yoğun yağışın ardından yaşanan göllenme ve su baskınlarının bir daha yaşanmaması için İBB’nin ilgili tüm birimleri, bu alanlarla ilgi tüm değerlendirmeleri hızla yaptı. Bu sorunlara yönelik etkili çözüm ve müdahalelerin gerçekleştirilmesi kararı alındı. Hali hazırda İSKİ, İstanbul’un uzun yıllardır süregelen sel ve taşkın sorunlarını çözebilmek için büyük bir altyapı projesi yürütüyor. İSKİ, kentin kritik durumdaki 98 bölgesinde çalışmaları başlattı. Bu müdahaleler sonucu 59 noktadaki su baskını, göllenme gibi sorunlar tamamen ortadan kaldırıldı. 39 noktada ise çalışmalar devam ediyor. Özellikle, bugün Bayrampaşa metro önü ve Bayrampaşa Ulubatlı Metro arasındaki noktadaki taşkın sorunları, yapımı İSKİ tarafından devam eden Ayvalıdere Tüneli’nin tamamlanmasıyla ortadan tamamen kalkacak.