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İstanbul'da sıcaklar asfaltı eritti | 42 dereceyi gördük

İstanbul ve çevresinde hissedilen hava sıcaklığının 42 dereceyi bulduğu metrobüs yolunda asfaltın erimesine neden oldu. Haramidere'de metrobüs yolunda asfaltta meydana gelen çöküntüler korkuttu.

21 Temmuz 2021 Çarşamba 15:52
İstanbul'da sıcaklar asfaltı eritti | 42 dereceyi gördük

İstanbul'da sıcaklar asfaltı eritti | 42 dereceyi gördük



İstanbul'da sıcaklıktan metrobüs yolları da etkilendi. Her gün yüzlerce metrobüsün durduğu  Haramidere Metrobüs Durağı’ndaki 17 Temmuz’da asfaltta erimeler meydana geldi.

Metrobüs durağını kullananlar asfaltın sıcaklık ve araçların ağırlığından dolayı erimiş olabileceğini belirtti.

Metrobüslerin yoldaki durum nedeniyle yolculuk sırasında sarsıldığını da belirten Hamit Turan, “Metrobüsler çok kalabalık, ağrılıkta eklenince bu şekilde aşınmalar oluyor” dedi.

İşe gitmek için Haramidere Metrobüs Durağı’nı kullanan Yaşar Çetinkaya ise “Asfalt erimiş olduğu ve ziftin dışarı çıktığı gözle bakınca bile belli oluyor. Çünkü yolun o kısmı baya siyahlaşmış durumda” diye konuştu.

Yusuf Toptamış da, “Asfalt sıcaklık ve ağırlıktan kaynaklı aşınmış durumda. Diğer şehirlerde olan sıcaklıklara göre buranın böyle olması anormal bir durum” dedi. 

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Hava DurumuHava SıcaklıklarıMeteo
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