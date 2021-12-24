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İstanbul'da toplu ulaşım ücretlerine zam geldi

İstanbul’daki toplu ulaşım ücretlerinin görüşüldüğü UKOME toplantısında, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yeniden değerleme oranına karşılık gelen yüzde 36’lık artış kararı çıktı. 

24 Aralık 2021 Cuma 18:00
İstanbul'da toplu ulaşım ücretlerine zam geldi

İstanbul'da toplu ulaşım ücretlerine zam geldi


İstanbul'da UKOME toplantısı sonrası servis ücretleri ise yüzde 27 oranında yükseltildi. Oy birliğiyle onaylanan yeni ücret tarifesi, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren uygulanacak.

UKOME’nin (İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi) Aralık ayı toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Orhan Demir başkanlığında İBB Çırpıcı Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirildi.

İBB’nin sunduğu raporda, son bir yılda akaryakıt fiyatının yüzde 75, elektrik yüzde 115, dolar yüzde 53.5, asgari ücret yüzde 50 arttığı belirtilerek, tüm toplu ulaşım araçları ve taksiler için yüzde 36, servis ücretleri için yüzde 27 artış teklif edildi. 

UKOME üyeleri tarafından değerlendirilen teklif, aynen oylamaya sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi. 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni fiyat tarifene göre; 4.03 lira olan tam bilet tarifesi 5.48 liraya, öğrenci tarifesi ise 1.96 lirada 2.66 liraya, öğretmen ve 60 yaş ücreti 2.88 liradan 3.91 liraya, tam aylık kart 316 liradan 430 liraya, aylık öğrenci kartı 57.50 liradan 78 liraya, öğretmen ve 60 yaş aylık kartı ise 196 liradan 266 liraya yükseltildi. Metrobüste (tam uzun mesafe) 5.98 liradan 8.13 liraya, öğrenci 1.96 liradan 2.66 liraya, öğretmen ve 60 yaş 3.28 liradan 4.46 liraya çıktı.

Minibüslerde kısa mesafe 2,75 liradan 3,75 liraya, uzun mesafe 4 liradan 5,50 liraya öğrenci ücreti 1,75 liradan 2,50 liraya yükseltildi. 312 lira olan 0-1 kilometre arası servis ücreti ise 396 lira oldu. Taksilerde de açılış ücreti 5.55 liradan 7 liraya, kısa mesafe 14.50 liradan 20 liraya, kilometre başına 0.34 liradan 0.45 liraya, bekleme ücreti 0.53 liradan 0.80 liraya yükseltildi.

Toplantıda, yeni araç üretiminde yaşanan sıkıntı nedeniyle, ruhsat süresi dolan ticari araçların 6 ay daha hizmet vermesine yönelik teklif de oy birliğiyle kabul edildi.

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