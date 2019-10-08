İstanbul'da trafik felç oldu, yağmur ve kazalar hayatı kilitledi



İstanbul'da sabah erken saatlerde etkili olan yağmur ve beraberindeki kazalar trafiği felç etti. Vatandaşlar toplu ulaşımda uzun süre otobüsleri beklerken, trafikte uzun süre bekleyen sürücüler çileden çıktı.



İstanbul'da etkili olan yağmur ve beraberindeki kazalar trafiği felç etti. İBB'nin yoğunluk haritasına göre saat 08.15'te trafik yoğunluğu yüzde 71 seviyesine ulaştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından gece başlayan sağanak sabah saatlerinden itibaren İstanbul genelinde etkili olmaya başladı.

Yağış nedeniyle sabah işe giden bazı vatandaşlar ıslanmaktan şemsiyeleri sayesinde kurtulurken bazıları ise yağmura hazırlıksız yakalandı.

Yağmurla beraber trafik kazaları da meydana geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) yoğunluk haritasına göre saat 08.15'te trafik yoğunluğu yüzde 71 seviyesine ulaştı.