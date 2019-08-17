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İstanbul'da yağmur | 1 saatte 110 Kg yağmur 

Meteoroloji'nin günlerdir yaptığı uyarının ardından saat 15.00 sularında İstanbul'u etkisi altına alan yağmurlu hava sistemi trafiği ulaşımı felç etti..

İstanbul'da yağmur | 1 saatte 110 Kg yağmur 

Meteoroloji'nin günlerdir yaptığı uyarının ardından saat 15.00 sularında İstanbul'u etkisi altına alan yağmurlu hava sistemi trafiği ulaşımı felç etti..

17 Ağustos 2019 Cumartesi 17:31
İstanbul'da yağmur | 1 saatte 110 Kg yağmur 

İstanbul'da yağmur | 1 saatte 110 Kg yağmur 

Yollarda aniden bastıran yağmur yüzünden trafik durdu, tramvay seferleri aksadı. Deniz ulaşımında kesintiler yaşandı. Binden fazla ev ve işyerini sel suları bastı. Bir kişi hayatını kaybetti. Bir saatte metrekareye 110 Kg. yağışın düştüğü İstanbul'da hayat normale dönerken, meteoroloji yarın için de uyarıda bulundu. İşte İstanbul'da yağmurlu havanın neden olduğu felaketin detayları...


İstanbul'da başlayan sağanak yağmur nedeniyle yollar su altında kaldı. Unkapanı'nda bir kişinin cansız bedeni bulundu. Kabataş-Bağcılar tramvay seferi yağıştan dolayı oluşan su birikintileri bir süre yapılamadı. Sağanak yağmur nedeniyle iptal edilen vapur seferleri yeniden başladı. Yağış sonrası Üsküdar'da kara ile deniz birleşti. Üsküdar Bosna Bulvarı üzerinde yoğun yağış sonrası yapımı devam eden yol çöktü. Cadde tamamen trafiğe kapatıldı.

İstanbul'da etkili olan şiddetli, yağmur nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Şiddetli yağış nedeniyle yollar su altında kaldı. Ataköy'de alt geçit su altında kaldı, Kabataş-Bağcılar tramvay seferi yağıştan dolayı oluşan su birikintileri nedeniyle yapılamıyor.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İstanbul'da sağanak nedeniyle su baskının meydana geldiği Unkapanı alt geçidinde bir erkek cesedine ulaşıldı. 

Alınan bilgiye göre, alt geçitte su tahliyesi yapan İSKİ ekipleri, suyun içinde bir erkeğe ait ceset olduğunu fark ederek, polise haber verdi.

Yapılan ilk incelemelere göre hayatını kaybeden şahsın 70 yaşlarında olduğu ve alt geçitte yaşadığı öğrenildi. Boğulduğu tahmin edilen kişinin üzerinden kimlik çıkmadı.

Yapılacak incelemenin ardından ceset, Adli Tıp Kurumu morguna götürülecek.

Ayrıca, olay yerine gelen polis ekipleri bölgeye güvenlik şeridi çekerek inceleme yaptı.

Bu arada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yağmur Suyu Hattı Temizleme Aracı ve İSTAÇ aracının çalışmaları sonrası alt geçitteki su tamamen çekildi. Su altında kalan bir araç da çekici yardımıyla alt geçitten çıkartıldı.

BAKIRKÖY SAHİL YOLU TRAFİĞE KAPANDI

Bakırköy sahil yolu oluşan su birikintileri nedeniyle tamamen trafiğe kapandı. Sahil yolunda çok sayıda araç mahsur kalırken, ekiplerin su tahliye çalışmaları sürüyor.

Avcılar, Sefaköy, Bahçelievler, Çatalca, Zeytinburnu, Sarıyer, Fatih, Esenyurt, Kadıköy, Üsküdar, Tuzla, Pendik, Kartal ve Maltepe'de gök gürültülü şiddetli yağış etkili oluyor.

Yağmurdan korunmak isteyenler, otobüs duraklarına, kapalı mekanlara ve köprü altlarına sığındı. Sağanak nedeniyle bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu. Bazı araçlar yolda mahsur kaldı. Çatalca'da bir elektrik direğine yıldırım düştü.

D-100 Karayolu üzerinde su birikintileri oluşurken, bazı bölgelerde trafik kazaları meydana geldi. Vatandaşların bir bölümü araçlarını yol kenarına çekerek, yağmurun dinmesini bekledi.

Hafta sonu dolayısıyla Sarıyer'de sahile ve ormanlık alanlara pikniğe giden vatandaşlar, yağmurdan olumsuz etkilendi.
Ayasofya ve Sultanahmet'i ziyaret etmek isteyen turistler de aniden başlayan yağış nedeniyle ağaç altlarına ve çevredeki kafelere sığındı. Yağmura valizleriyle yolda yakalanan turistler, seyyar satıcılardan şemsiye satın aldı.

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