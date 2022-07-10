Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 25°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

İstanbul'da yağmur sonrası ekipler seferber oldu

İBB ekipleri yağmur sonrası, selde zarar gören bölgelerde çalışmalarına başları. Bu arada yağmur sularından etkilenen vatandaşlara İBB nakdi yardım dağıtıyor

10 Temmuz 2022 Pazar 21:10
İstanbul'da yağmur sonrası ekipler seferber oldu

İstanbul'da yağmur sonrası ekipler seferber oldu


Marmara Bölgesi'nde etkili olan yağmur sonrası İBB ekipleri seferber oldu. İstanbul’da Cumartesi 22.00’da başlayan sağanak yağışların bu akşam saatlerine (20:00) kadar etkili olması bekleniyor. Gün boyunca teyakkuzda olan İBB ekipleri tüm İstanbul’daydı. Sarıyer’de metrekareye 113 kg yağış düştü. İstanbul’da dakikada 65 şimşek çaktı. İBB selden zarar gören her aileye 7 bin TL nakdi yardım sağlıyor.

SARAÇHANE/İSTANBUL

AKOM’un mevcut meteorolojik uydu ve radar verileri doğrultusunda yaptığı değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağışların süreceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde yaşanan kuvvetli sağanak yağmur, yoğun yıldırım ile Başakşehir, Büyükçekmece, Esenyurt, Avcılar, Beylikdüzü ilçelerinde etkili oldu.  Anlık şimşek verisi haritalarından, dakikada 65 şimşek çakmasının yaşandığı görüldü.  Meteorolojik verilere göre İstanbul’da bayramın geri kalan günlerinde yağış beklenmezken, yeni hafta boyunca sıcaklık 28 ile 31 derece aralığında seyredecek. 

AKOM koordinasyonunda sahada gece nöbeti tutan İBB ekipleri, gelen ihbarlara anında yönlendirildi. Sahada 3 bin 179 personel görev aldı. Sarıyer, Darüşşafaka caddesinde yola düşen ağaç İBB İtfaiye ekipleri tarafından kaldırıldı. Esenyurt FSM Suyolu Caddesi’nde taşan Haramidere’ye İSKİ, İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi, İtfaiye ekipleri müdahale etti. Sabahın ilk ışıklarına kadar devam eden çalışmalarda, Unkapanı, Yenibosna, Yenikapı gibi kritik bölgelerde biriken su tahliye edildi, yollar trafiğe açıldı. Yollarda vatandaşların mağduriyet yaşamaması amacıyla 6 mobil büfe kritik noktalara yerleştirildi. Müdahale edilen noktalar şu şeklide:

·      Avrupa Yakası genelinde, özellikle Esenyurt, Bağcılar, Esenler, Başakşehir Güvercintepe ve Şahintepe Mahalleleri, Küçükçekmece Sefaköy, Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Eyüpsultan,  Sarıyer ilçelerinde lokal ev ve işyerlerinde su baskını, rögar taşması.

·      Esenyurt Devlet Hastanesi mevkii (Pınar Mah.) – Haramidere’nin taşması 

·      Unkapanı Altgeçit göllenme, 1 araç mahsur kalma

·      Aksaray Namık Kemal Altgeçit göllenme, 1 araç mahsur kalma 

·      Yenibosna Vali Recep Yazıcıoğlu Altgeçit göllenme

·      Sahilyolu Zeytinburnu mevkii yolda göllenme  

 Kuvvetli yağış, Anadolu yakasında Boğaz çevresi ile Avrupa yakası geneline etkili oldu. Gece boyunca yoğun şimşek ve gök gürültüsü eşliğinde yağan yağmur neticesinde en fazla yağış: Sarıyer (113kg/m2), Büyükçekmece (99kg/m2), Eyüpsultan (96kg/m2), Şişli(78kg/m2) ve Beykoz (76kg/m2) ilçelerinde kaydedildi. Diğer ilçelerde ise bu oran 20-50kg/m2 aralığında yağış gözlendi.


 

AFAD ve İBB vatandaşları saat vererek uyardı 
AFAD ve İBB vatandaşları saat vererek uyardı 
Bayram tatilinde plajlarda eğlence var
Bayram tatilinde plajlarda eğlence var
İBB, itfaiye eri ve zabıta memuru alacak
İBB, itfaiye eri ve zabıta memuru alacak
İBB konser takvimi | Meydanlar müzikle şenlenecek
İBB konser takvimi | Meydanlar müzikle şenlenecek
Maaşının azlığından yakınan AKP'li vekil, huzur hakkıyla mutlu olmuş
Maaşının azlığından yakınan AKP'li vekil, huzur hakkıyla mutlu olmuş
Hekimlik Andı'na dekanlık müdahalesine, genç doktorlardan sert tepki
Hekimlik Andı'na dekanlık müdahalesine, genç doktorlardan sert tepki
Avanta burs skandalının kahramanları tazminat davası açtı
Avanta burs skandalının kahramanları tazminat davası açtı
Koca koca adamlar, İBB Başkanının elini kolunu nasıl bağlarız arayışında
Koca koca adamlar, İBB Başkanının elini kolunu nasıl bağlarız arayışında
Anahtar Kelimeler:
İBBYağmurYardımYardım DağıtımıIbb Ekipleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AFAD ve İBB vatandaşları saat vererek uyardı 
AFAD ve İBB vatandaşları saat vererek uyardı 
Trol hesabın doktoru sahte çıktı | Yerli ve milli doktor sahtekarlığı
Trol hesabın doktoru sahte çıktı | Yerli ve milli doktor sahtekarlığı
Cami imamı, hakkını arayan doktorları hedef gösterdi
Cami imamı, hakkını arayan doktorları hedef gösterdi
Mustafa Ceceli Kabe'de mi? Yoksa Mersin'de mi?
Mustafa Ceceli Kabe'de mi? Yoksa Mersin'de mi?
ODTÜ'de skandal karar | Protesto korkusu töreni iptal ettirdi
ODTÜ'de skandal karar | Protesto korkusu töreni iptal ettirdi
Dr. Ekrem Karakaya Cinayeti | Meslektaşları son yolculuğuna uğurladı
Dr. Ekrem Karakaya Cinayeti | Meslektaşları son yolculuğuna uğurladı
Sağlıkçı eylemine polisten biber gazlı müdahale
Sağlıkçı eylemine polisten biber gazlı müdahale
Giderlerse gitsinler şiddet dilidir
Giderlerse gitsinler şiddet dilidir
Doktor eylemini görüntüleyen gazatecilere polis müdahalesi
Doktor eylemini görüntüleyen gazatecilere polis müdahalesi
Konya basını, hastanede katliamı görmezden geldi
Konya basını, hastanede katliamı görmezden geldi

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim