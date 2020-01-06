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İstanbul'da yağmur ve fırtına etkisini artırıyor

İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin kuzey ve batı bölgeleri Pazar (dün) akşam saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava ile Akdeniz üzerinden gelen yağışlı havanın etkisi altına girdi.

06 Ocak 2020 Pazartesi 13:45
İstanbul'da yağmur ve fırtına etkisini artırıyor


İstanbul'da yağmur ve fırtına etkisini artırıyor


İstanbul, dün akşam saatlerinde yağışlı hava ve fırtına etkisine girdi. Şehrin farklı semtlerinde metrekareye 10 ile 75 kg arasında yağış düştü. Kuvvetli, yer yer tam fırtına ile birlikte sağanak yağmur geçişlerinin Çarşamba sabah saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.
Fırtına nedeniyle Marmara Denizi’nde deniz ulaşımı seferlerinde (Şehir Hatları, İDO, BUDO) iptaller yaşandı. Tarabya Üstü Arabayolu Caddesi’nde ağaç devrildi. TEM Halkalı Yan yol – İkitelli istikameti; Merkezefendi, Gümüşsuyu Davutpaşa Cad. Tramvay yolu; Topkapı Altgeçidi; Kadıköy Caferağa Mah. Mühürdar Cad. Tramvay Yolu’nda göllenme oluştu. Kabataş-Bağcılar Tramvayı seferlerinde kısa süreli aksama yaşandı.

İstanbul’un farklı bölgelerinde ölçülen yağış miktarları şöyle:

Gece İstanbul genelinde 1 araç göllenmeden kurtarıldı, 14 ayrı noktada çatı ve ağaç dalı temizliği yapıldı. Kuvvetli Sağanak Yağış ve Fırtına nedeniyle teyakkuz halinde olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri (İtfaiye, İSKİ, Yol Bakım, Park Bahçeler, Zabıta, İBB Trafik, Çevre Koruma ve 153 Yerinde Çözüm) alınan ihbarlara anında müdahale etti.

BEYKOZ VE EYÜP 70 KG’IN ÜZERİNDE YAĞIŞ ALDI


Dün akşam saatlerinden itibaren kaydedilen yağış miktarları incelendiğinde Pazartesi saat 12:00 itibari ile en fazla yağış; Beykoz (74.7kg/m2), Eyüp Hamidiye (74.4kg/m2), Şişli (68kg/m2), Tuzla (68kg/m2) gibi kuzey ilçelerimizde gözlendi. İl genelinde ortalama 36.3 kg/m2 yağış kaydedildi.


FIRTINA VE YAĞMUR ÇARŞAMBAYA KADAR SÜRECEK


Öte yandan, meteorolojik verilere göre; İstanbul il genelinde kuvvetli, yer yer tam fırtına (65-100km/s) şeklinde etkili olan rüzgârlar ile birlikte kuvvetli sağanak yağmur geçişleri (Pazartesi ve Salı toplam 60-120kg/m2) Çarşamba sabah saatlerine kadar devam edecek.

İstanbul’da hava sıcaklıklarının 9 Ocak’a kadar mevsim normallerinin 2-4°C altında, 10-19 Ocak tarihleri arasında ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.


Eylül ayından itibaren mevsim normalleri altında seyreden yağışlar nedeni ile %33’ler seviyesine kadar gerileyen İstanbul’daki barajların doluluk oranı ise son yağışlarla yüzde 40 seviyesine yükseldi.

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FırtınaYağmurHava DurumuMeteorolojiİstanbul
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