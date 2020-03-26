İstanbul'da yüzde 10 müşteri denetimleri sürüyor



İBB, marketlere müşteri sınırlaması getiren kural uyarınca denetimlerine başladı. Kent genelinde marketlerde incelemelerde bulunularak, aynı anda alışveriş yapan müşteri sayısının yüzde 10 kuralını ihlal etmemesi sağlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Zabıtası’nın, Koronavirüs’le mücadele kapsamındaki denetim alanlarına bir yenisi daha eklendi. Daha önce bu mücadele kapsamında, rutin işlerine ek olarak, olağanüstü fiyat artışı ve toplu taşımada güvenli mesafenin korunması konusunda çalışmalarını yürüten zabıta, şimdi de marketlerdeki müşteri yoğunluğunu denetlemeye başladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan ve marketlere yüzde 10 müşteri sınırlaması getiren ek genelge uyarınca İstanbul’daki ilgili işyerlerinde incelemelerde bulunuldu. Aynı anda alışveriş yapan müşteri sayısının, market alanının yüzde 10’nu aştığı kurumlar uyarıldı. Yeni kural hakkında market girişlerindeki bilgilendirici yazı ve levhalar da denetlendi.

ZABITA YAŞLILARIN ELİNDEN TUTTU



Yoğun denetim programına rağmen İBB Zabıtası, güç durumdaki İstanbulluların elinden tutmaya da devam etti. Sultanbeyli Devlet Hastanesi önündeki ihtiyaç sahibi 65 yaşındaki bir yurttaş, ekipler tarafından evine bırakıldı. Koronavirüs tehdidi yüzünden dışarı çıkmaması için uyarılan yurttaşa, gerekli durumlarda yardımcı olması için, ilgili ilçe belediyesinin telefon numarası verildi.

Yine eczaneden ilacının alınmasını isteyen 65 yaş üzerindeki bir yurttaşa, motorize ekipler gerekli yardımı sundu. İlaçlarını evinin kapısına kadar götürüp teslim etti.