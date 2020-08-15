

İstanbul deprem parklarına kavuşuyor



Türkiye'yi yasa boğan 17 Ağustos 1999 depreminin ardından İstanbul'a kurulan deprem acil toplanma alanları AVM'lere peşkeş çekilmesinin ardından. İBB yeni deprem parkları oluşturuluyor.İBB, Başkan Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla 17 Ağustos’ta Ataşehir Deniz Gezmiş ve Topkapı’da deprem parklarını açacak. Açılış töreni saat 18.00’de Ataşehir Deniz Gezmiş Deprem Parkı’nda gerçekleştirilecek. İmamoğlu’nun vaadi olan deprem parkları zamanla kent geneline yayılacak. Bu güne kadar yapılan çalışmalarda 39 ilçe için toplam 32 milyon metrekare büyüklüğünde 21 milyon kişi kapasiteli 859 toplanma alanı saptandı. Toplam bin 17 açık, 2 bin 662 kapalı geçici barınma alanı belirlendi. Ayrıca aynı gün akşam 21.00’da “Tüm Boyutları ile Olası İstanbul Depremi” paneli yapılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun deprem parkları vaadi yaşama geçirilmeye başlandı. İlk olarak, kentin her iki yakasında bulunan Ataşehir Deniz Gezmiş ve Topkapı deprem parkları, İmamoğlu’nun katılımıyla 17 Ağustos’ta açılacak. Açılış töreni saat 18.00’de Ataşehir Deniz Gezmiş Deprem Parkı’nda gerçekleştirilecek. Proje, zamanla kent genelinde belirlenen diğer alanlara da yayılacak. Deprem parkları, afet öncesi eğitim ve kültür merkezi, afet sonrası ise park içi mobilyaları, çadır ve yemek dağıtım alanları ile geçici barınma alanı işlevi görecek.

YER SEÇİMİNDE 12 ÖLÇÜT

Parklar, İstanbul gibi deprem riski ile yaşamak zorunda olan kentlerde, farkındalık sağlıyor; halkı afet sonrasına hazırlıyor. Kent merkezlerinde kurulan bu parklar, afet durumunda yurttaşlara geçici barınma olanağı ve acil durum çözümleri sunuyor. Normal zamanlarda ise insanların kentin stresinden kaçtığı yeşil alanlar olarak hizmet veriyor. Uzmanlar, deprem parklarının sadece afetlerin etkilerini azaltmadığını aynı zamanda insanlara direnç sağladığını da ifade ediyor.



İstanbul genelinde “Toplanma ve Geçici Barınma Alanlarının” seçimi için, İBB Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü bünyesine yeni bir model oluşturuldu. Uzmanların katkılarıyla 12 ölçüt ortaya konuldu. Kenti her türlü afet ve riske karşı dayanıklı hale getirmek; baş edebilme gücünü artırmak amaçlandı. Oluşturulan yeni modele göre 39 ilçe için toplam 32 milyon metrekare büyüklüğünde 21 milyon kişi kapasiteli 859 toplanma alanı saptandı. Toplam bin 17 açık,2 bin 662 kapalı geçici barınma alanı belirlendi. Yer seçiminde açık alan büyüklüğünün en az 10 bin metrekare olmasına dikkat edildi. Alanlar, afet sonrasında yurttaşların kısa ya da orta vadeli barınmasını sağlayacak, kurtarma çalışmalarını destekleyecek şekilde planladı.

DEPREM SON 20 YILDA 750 BİN CAN ALDI



Dünyada şu anda 3 milyar insan deprem riski açısından tehlikeli bölgelerde yaşıyor. Son 20 yılda depremler ve doğal afetler sonucunda yaklaşık olarak 750 bin kişi öldü. 2050 yılına kadar deprem riski altındaki anakentlerdeki nüfusun iki katına çıkacağı öngörülüyor.

TÜM BOYUTLARI İLE OLASI İSTANBUL DEPREMİ



Ayrıca, 17 Ağustos 2020 Pazartesi günü saat 21.00’de gerçekleştirilecek “Tüm Boyutları ile Olası İstanbul Depremi” panelinde de alanında uzman isimler, her yönüyle İstanbul depremini konuşacak. Kandilli Rasathanesi’nden Doç. Dr. Eren Uçkan, İBB Deprem ve Zemin İnceleme Müdür Yardımcısı Dr. Emin Yahya Menteşe, Geoteknik Deprem Mühendisi, Jacobs Deprem Mühendisliği Teknik Grubu Eş Başkanı Dr. Menzer Pehlivan, ve GEA Arama Kurtarma Genel Koordinatörü Umut Dinçşahin’in katılacağı semineri İstanbul Gönüllüleri’nden Maksude Atabay yönetecek.