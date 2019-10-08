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İstanbul depremi, 6 okul binası daha mühürlendi

Silivri depreminin ardından kamu kurumlarına ait binalarda incelemeler devam ederken, 5 ilçede 6 okul binası daha tahliye edilerek boşaltılıyor.

İstanbul depremi, 6 okul binası daha mühürlendi

Silivri depreminin ardından kamu kurumlarına ait binalarda incelemeler devam ederken, 5 ilçede 6 okul binası daha tahliye edilerek boşaltılıyor.

08 Ekim 2019 Salı 21:29
İstanbul depremi, 6 okul binası daha mühürlendi


İstanbul depremi, 6 okul binası daha mühürlendi


Marmara Denizi'nde meydana gelen depremin ardından sağlık ve eğitim kurumlarında yürütülen incilemeler  devam ederken, 6 okulun daha boşaltılmasına karar verildi. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Silivri'de meydana gelen depremin ardından 5 ilçede bulunan 6 okulun okul binasının inceleme yapılması için boşaltılacağını açıkladı. Boşaltılan okullarda eğitim gören öğrencilerin ise çevredeki okullara yönlendirileceği açıklandı.


İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü 26 Eylül'de Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremden sonra hasar gören 5 ilçedeki 6 okulun daha taşınacağını açıkladı. Boşatılan okullarda eğitim gören öğrencilerin ise çevredeki okullarda eğitimlerine devam edecekleri belirtildi.

Açıklamada, "Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü teknik personeli tarafından yapılan çalışmalar sonucunda;

Gaziosmanpaşa İlkokulu Plevne Ortaokulu, Bayrampaşa Saraybosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Güngören Haznedar Abdi İpekçi İlkokulu, Küçükçekmece Gültepe İlkokulu, Küçükçekmece Göktürk İlkokulu, Silivri Ortaköy Sezin Öztaş İlkokulu binalarının daha detaylı incelenmesi ve ileri tetkikler yapılması gerekli görülmüştür. Bu kapsamdaki okullarımızın 09.10.2019 tarihinden itibaren listede karşılarında gösterilen okullarda eğitim öğretime devam etmelerine karar verilmiştir." denildi.
Boşaltılan okullarda eğitim gören öğrencilerin devam edecekleri okullar ise şöyle;

-Gaziosmanpaşa
Gaziosmanpaşa İlkokulu -Plevne Ortaokulu
Gaziosmanpaşa İlkokulu (Anasınıfları) -Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi

-Bayrampaşa
Saraybosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi - Şehit Büyük Elçi İsmail Erez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

-Güngören
Haznedar Abdi İpekçi İlkokulu - Fuat Sezgin Ortaokulu

-Küçükçekmece
Gültepe İlkokulu - Mustafa Pars İlkokulu
Gültepe İlkokulu (Anasınıfları) - Belediye Anaokulu
Göktürk İlkokulu (Kapalı spor salonu dahildir.) - Atatürk Ortaokulu

-Silivri
Ortaköy Sezin Öztaş İlkokulu Ortaköy Sezin Öztaş Ortaokulu
 

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Silivri DepremiMarmara Depremi
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