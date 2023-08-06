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İstanbul Depremi | Günlerce yardıma kimse gelemeyecek

Şengör Hoca, İstanbul depremi sonrası yaşanacakları anlatırken felaketin boyutları hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu

06 Ağustos 2023 Pazar 18:34
İstanbul Depremi | Günlerce yardıma kimse gelemeyecek

İstanbul Depremi | Günlerce yardıma kimse gelemeyecek



Prof. Dr. Celal Şengör olası 'Büyük Marmara Depremi' nedeniyle İstanbul'dan taşınacağını duyururken, felaket sonrası şehirde yaşanması muhtemel gelişmeler hakkında önemli tahminlerde bulundu. Yıkılacak bina sayısından yangınlara, yağma olaylarından salgın hastalıklara kadar uzanan felaket senaryosunda kentin ulaşım sisteminin felç olacağını söyledi.


Kahramanmaraş depremlerinin yaşanmasının üstünden 6 ay geçmişken uzmanlar olası Büyük Marmara depremi için uyarılarda bulunmaya devam ediyor. Deprem sebebiyle İstanbul'dan taşınacağını belirten Prof. Dr. Celal Şengör, deprem sonrasında yaşanacakları Fatih Altaylı'ya anlattı.


Fatih Altaylı'nın aktarıma göre Prof. Dr. Celal Şengör İstanul'da gerçekleşmesi öngörülen deprem sebebiyle İstanbul'dan taşınacak. 

Şengör'ün evinin sağlam olduğu, depremden muhtemelen etkilenmeyeceğini söyleyen ve neden taşınmak istediğini soran  Altaylı'ya yanıtı ise şöyle:

“DEPREMDEN SONRA İSTANBUL’UN NE HALE GELECEĞİNİ BİLİYORUM”

“Tabii ki, bütün İstanbul yerle bir olmayacak. Mustafa Erdik 8 bin binanın akordeon gibi olacağını söylüyordu. Bu sayı galiba daha fazla olacak. 60-70 bin bina tamamen çökmese de yıkılacak. Kurtarma çalışmaları için sokaklara girilemeyecek. Kente giren çıkan yolların önemli bir bölümü kullanılamaz hale gelecek, ortaya çıkacak kaos ortamında sağ kalanlar da günlerce belki haftalarca bloke olacak

Kentin elektrik, su, kanalizasyon ve doğalgaz alt yapısı bitecek. İlk gün her yerde yangınlar olacak. İtfaiye enkaz altında kaldığı için, itfaiyeciler ya enkaz altında olduğu için, ya enkaz altındaki araçlarına ulaşamadığı için bu yangınlara müdahale edilemeyecek.

"KENT DIŞINDAN YARDIM GELEMEYECEK"

Kent dışından yardım gelemeyecek. Bugün deprem bölgelerine giden yardım ve kurtarma ekiplerinin yüzde 60’ı İstanbul’dan gidiyor. İstanbul yıkılınca İstanbul’a zaten çok ez ekip gelebilecek, gelenler de kente giremeyecek.

Yeni havalimanı dolgu zemine yapıldığı için muhtemelen hasar alacak ve bir süre kullanılamaz olacak. Zaten o havalimanını kente bağlayan yolların ne olacağını da bilmiyoruz. Atatürk Havalimanı ise en iyi pisti kırıldığı için ancak yarım hizmet verebilecek.

"YAĞMALAR BAŞLAYACAK, SALGIN HASTALIKLAR TAKİP EDECEK"

Birkaç gün içinde kentte açlık başlayacak. Yağmalar başlayacak. Bunu salgın hastalıklar takip edecek. Enkazlar uzun süre kaldırılamayacak. Kenti ağır bir koku saracak, nefes alınmaz hale gelecek.”

Anahtar Kelimeler:
DepremIstanbul DepremiBüyük Marmara Depremi
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