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İstanbul Esenyurt'ta 25 kişilik grup, İYİ Parti karavanına saldırdı

Türkiye resmen seçim havasına girdi, aralarında MHP'lerin de bulunduğu bir grup İstanbul Esenyurt'ta İYİ Parti karavanına saldırdı. 

17 Ağustos 2022 Çarşamba 17:57
İstanbul Esenyurt'ta 25 kişilik grup, İYİ Parti karavanına saldırdı

İstanbul Esenyurt'ta 25 kişilik grup, İYİ Parti karavanına saldırdı


Cumhur ittifakının küçük ortağı MHP'lilerin de aralarında bulundouğu bir grup Esenyurt'ta İYİ Parti karavanına 20-25 kadar kişi saldırı düzenledi..

Bugün saat 16.40 sıralarında Esenyurt Kıraç Osmangazi Mahallesi'nde İYİ Parti programını vatandaşlara anlatan İYİ Parti ilçesi teşkilat başkanı Uğur Ayrım ile beraberindeki heyet saldırganların hedefi haline geldi.


Saldırganlar arasında, bölgede esnaf ziyareti yapan MHP'li şahısların da olduğu belirlendi.

Olayda, iki İYİ Partili yaralandı. Yaralananlardan biri ayakta tedavi edilirken, durumu diğerine göre daha kötü olan bir diğer yaralı hastaneye kaldırıldı.


İYİ Parti'den yapılan açıklamaya göre, yaralanan isimlerin Esenyurt İlçesi Bölge Teşkilat Başkanı Uğur Ayrım ve Kıraç Osmangazi Mahalle Başkanı Oktay Erol olduğu belirtildi.

İlçe Başkanı Hakan Akkuş ve partililer, konuyla ilgili Emniyet'te işlemlerini sürdürüyor.

Anahtar Kelimeler:
EsenyurtSaldırı
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