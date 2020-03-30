İstanbul #Evdekaldı, sahiller ve yollar boşaldı

İstanbul #Evdekal dı, sahiller ve yollar boşaldı





Türkiye koronavirüs mücadelesinde kritik bir sürece girdi. Sosyal medya ve halka açık yayınlardan sürekli tekrarlanan #EvdeKal Türkiye çağrılarına uyanların ana caddeler ve sahillere inmemeyi tercih ettiği görüldü. Dışarı çıkanlar ise emniyet güçleri ve zabıta ekipleri tarafından uyarılıyor.

İBB, hafta sonlarında çeşitli etkinlikler için sahil ve yeşil alanlarda toplanan yurttaşları, evlerine dönmeleri konusunda uyarmaya başladı. Yurttaşlar, koronavirüs salgının yayılma hızının düşürülmesi açısından evde kalmanın önemi konusunda bilgilendirildi. Evsizler için yeni barınma alanları oluşturulurken, otogarlar da yolcu otobüsü çıkışlarına kapatıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Zabıtası, İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi uyarınca, hafta sonlarında, sahillerde bisiklete binen, balık tutan, hava almaya çıkan, yürüyüş ve koşu yapan yurttaşları bilgilendirme çalışmalarını başlattı.

Yurttaşlar, koronavirüs salgını nedeniyle kamusal alanlarda bir araya gelişlerin oluşturduğu riskler konusunda uyarıldı. Evde kalmanın salgının yayılma hızının düşürülmesine olan etkisi anlatıldı.

Denetimler esnasında herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. İstanbul’un meydan ve sahillerinde genel olarak koronavirüs önlemlerine uyulduğu saptandı. Kentin amatör balıkçılık ile ünlü Galata Köprüsü, Üsküdar, Arnavutköy ve Karaköy sahillerinin sakin olduğu görüldü.

OTOGARLAR ÇIKIŞLARA KAPATILDI

Yine İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca otogarlar da yolcu otobüsü çıkışlarına kapatıldı. Kapatma işlemi, İBB’nin tüm kamu kurumlarıyla ortak bir çalışması olarak gerçekleşti. Genelgeye göre oluşturulacak kurullardan izin alınmaksızın kentler arası yolculuk yapılamayacak.

EVSİZLERE BARINMA OLANAĞI

Öte yandan Alibeyköy Tevfik Aydeniz Spor Tesisi, sokakta yaşayan erkeklerin, Kayışdağı’nda yeni oluşturulan bir barınma evi de kadınların kullanımına açıldı. Evsizler, İBB Zabıtası marifetiyle, tesislere getirilmeye başlandı. Daha önce kullanılan tesisler, koronavirüs salgınından dolayı yeni kabullere kapatılmıştı.

Önceliğin personel ve toplum sağlığında olduğuna vurgu yapan İBB Zabıta Daire Başkanı Engin Ulusoy, sahadaki zabıtanın tam donanımla çalıştığını ifade etti.