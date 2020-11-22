Tarihi ve kültürel dokusuyla öne çıkan kadim şehir İstanbul'da, doğanın farklı güzelliklerini de bulmak mümkündür. Farklı sosyal yapısı ile dünyanın sayılı şehirleri arasında yer alan İstanbul, haçlı tarihi için önemli olduğu kadar Türk İslam medeniyeti için de büyük bir öneme sahiptir.

İstanbul Gezilecek Yerler

İstanbul Akvaryum

Tematik akvaryumlar arasında dünyanın en büyüklerinden biri olan İstanbul akvaryum, içerisinde 17 binden fazla deniz hayvanını barındırmaktadır. Sınırları içerisinde yağmur ormanı gibi farklı alanlar bulunan dev akvaryum, şehre gelenlerin ilgisini çeken yapılardan biridir.

Rumelihisarı

İstanbul'un fethedilmesinde önemli bir rol oynayan Rumelihisarı, 30 dönümlük bir alan üzerinde Sarıyer ilçesinde bulunmaktadır. Fatih Sultan Mehmet stratejik zekâsını kullanarak İstanbul'u fethedilmeden önce, 1452 yılında bu hisarı yaptırmış ve amacına ulaşmıştır. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Rumeli Hisarı konserleri de yine burada yapılmaktadır.

Heybeliada

Doğal güzelliklerinin yanı sıra inanç turizmi için önemli merkezlerden biri olan Heybeliada, içerisinde birçok kilise ve ruhban okulunu barındırmaktadır. Özellikle Heybeliada ruhban okulu Türk siyasetinde sıklıkla gündeme getirilen yerlerden biri olup, ada üzerinde Aya Yorgi Manastırı ve Aya Nikola Kilisesi gibi Hıristiyanlar için önemli kabul edilen ibadet merkezleri bulunmaktadır.

Cağaloğlu Hamamı

1741 yılında Fatih ilçesinde inşa edilen Cağaloğlu Hamamı, Amerika’nın en ünlü gazetelerinden biri olan New York Times tarafından, "ölmeden önce dünyada görülmesi gereken 1000 yer" listesinde yer verilmiş yapılardan biridir.

Osmanlı'nın lüks hamam kültürünü en iyi şekilde gözler önüne seren Cağaloğlu Hamamı, günümüzde de amacına uygun şekilde hizmet vermeye devam etmektedir.

Çemberlitaş Hamamı

Hint masajı, kese ve köpük gibi hizmetlerin verildiği Çemberlitaş Hamamı, Osmanlı döneminde 1584 yılında yaptırılmıştır. Osmanlı hamam kültürünü daha yakından tanımak ve bu kültürü yaşamak için, Mimar Sinan tarafından inşa edilen Çemberlitaş Hamamına gidebilirsiniz.

Gülhane Parkı

Şehrin en eski parklarından biri olan Gülhane Parkı, geleneksel Gülhane Parkı konserlerinin düzenlendiği alandır. Şehrin stresinden biraz uzaklaşarak kafa dinlemek için ideal lokasyonlarından biri olan park içerisinde, koşu ve yürüyüş alanlarının yanı sıra yeme içme gibi farklı sosyal alanlarda bulunmaktadır.

Aya İrini Kilisesi

Bizanslıların yaptırmış olduğu Aya İrini Kilisesi, İstanbul'un fethinden sonra camiye çevrilmemiş tek kilise olma özelliğini taşımaktadır. Topkapı Sarayı'nın avlusunda bulunan kilise, Hıristiyan dünyası için önemli hac merkezlerinden biridir.

Sultanahmet Camii

1617 yılında Mimar Sinan'ın öğrencisi Sedefkâr Mehmet Ağa tarafından yapılan Sultanahmet Camii, Sultanahmet Meydanı'nda bulunmaktadır. 45 metre uzunluğa erişen muhteşem mimarisi ile dikkat çeken tarihi cami içerisinde, 20 binden fazla çini olduğu bilinmektedir.

Süleymaniye Camii

Eyüp Sultan Camii

Mimar Sinan'ın ustalık eserlerinden biri olan Süleymaniye Camii, Osmanlı padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman'ın emri ile yaptırılmıştır. Caminin bağlı olduğu külliye içerisinde Mimar Sinan, Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan'a ait türbeler bulunmaktadır.

Osmanlı eserleri arasındaki Eyüp Sultan Camii, aynı zamanda Eyüp Sultan Hazretleri’nin kabrine de ev sahipliği yapmaktadır. Osmanlı'nın mimari inceliklerini yansıtan tarihi cami Eminönü'nde yer almakta olup, İstanbul gezilecek yerler arasında yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği yapılardan biridir.

Beylerbeyi Sarayı

İstanbul Üsküdar’da bulunan Beylerbeyi Sarayı, 1865 yılında yaptırılmıştır. Osmanlı döneminde dünya siyasetinin merkezi konumunda yer alan Beylerbeyi Sarayı, denize sıfır bir konumda bulunmakta olup dönemin hükümdarlarının ikamet ettikleri yerler arasındadır.

Dolmabahçe Sarayı

Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat ettiği Dolmabahçe Sarayı, 1842 yılında yaptırılmıştır. Osmanlı hükümdarlarından sonra Atatürk'ün de ikamet ettiği yer olması sebebiyle, saray Türk ve dünya siyaseti için önemli kararların alındığı merkezler arasındadır.

Ayasofya Camii

Bizans İmparatorluğu’nun dünya genelinde yaptırdığı en ihtişamlı mabetlerden biri olan Ayasofya, Osmanlı'nın İstanbul'u fethettiği 1453 yılında camiye çevrilmiştir.

Cumhuriyet dönemine kadar cami olarak hizmet veren Ayasofya, Atatürk'ün talimatı ile müze statüsü kazanmıştır. 2020 yılına kadar müze olarak kullanılan yapı, 2020 yılında yeniden camiye çevrilerek hizmet vermeye başlamıştır.

Caminin kubbe ve duvarlarında Hıristiyan dünyası için önemli olan birçok motif bulunmaktadır. Daha çok mozaik ile yapılan iç süslemeler, mabedin mimarisine ayrı bir güzellik katmaktadır. Namaz esnasında elektrikli perdeler ile kapatılan insan ve melek figürleri, namazdan sonra ise açılarak turistlerin ziyaretine sunulmaktadır.

Mısır Çarşısı

İçerisinde 90 dükkânın bulunduğu Mısır Çarşısı, hediyelik eşya ve Türkiye'ye özgü atıştırmalıkların satıldığı bir yerdir. Bu nedenle İstanbul gezilecek yerler arasında, yabancı turistlerin de ilgi gösterdiği yerlerden biridir.

Kapalıçarşı

Yine Mısır Çarşısı gibi Osmanlı döneminden kalma alışveriş merkezlerinden biri olan kapalı çarşı içerisinde, tam 4000 dükkân bulunmaktadır. Turistlere yönelik hediyelik eşyaların satıldığı kapalı çarşı içerisinde, farklı birçok ürün çeşidini bulmak mümkündür. Kapalıçarşı aynı zamanda yerli ve yabancıların sanatçıların dizi ve film çekiminde kullandıkları tarihi yapılar arasında yer alır.

İstiklal Caddesi

Taksim Meydanının biraz ilerisinde bulunan Beyoğlu’nun en hareketli Caddesi olan İstiklal Caddesi, özellikle eğlence mekânları ve sosyal alanları ile dikkat çekmektedir. Şehrin en hareketli caddelerinden biri olması nedeniyle, turistler gibi İstanbul'da yaşayan vatandaşların da yoğun ilgisi ile karşılaşmaktadır. Tarihi Emek Sineması, Galatasaray Lisesi ve Rumeli han gibi popüler farklı alanları da İstiklal Caddesi yakınlarında görmek mümkündür.

Taksim Meydanı

Şehrin en popüler meydanları arasında yer alan Taksim Meydanı, özellikle yürüyüş ve kutlama gibi etkinlikler için tercih edilen noktalardan biridir. Meydanda bulunan Cumhuriyet anıtı 1925 yılında yaptırılmış olup, meydanın simge yapıları arasında yer alır.

Sultanahmet Meydanı

Tarihi Sultanahmet Camisi’nin bulunması nedeni ile Sultanahmet Meydanı olarak anılan alanın etrafında, birçok tarihi yapı bulunmaktadır. Ayasofya Camii ve Gülhane Parkı gibi önemli noktalara yakın olması, Sultanahmet Meydanı’nı daha popüler hale getirmektedir.

Galata Köprüsü

Toplam 490 metre uzunluğu ile haliç üzerinde bulunan Galata Köprüsü, Osmanlı'nın son dönemlerinde inşa edilmiştir. Muhteşem haliç seyrini ziyaretçilerine sunan köprü üzerinde, kartpostallarda görmeye alışık olduğumuz balıkçıları da görerek haliç manzarasına karşı fotoğraf çektirebilirsiniz.

Haydarpaşa Garı

1917 yılında burada yaşanan yangın sonrasında önemli bir kısmı hasar gören Haydarpaşa Garı, sonrasında aslına uygun olarak önemli bir tadilattan geçmiştir. Osmanlı'nın son dönemlerinde Anadolu ile Bağdat arasında ticaretin hızlı bir şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla 1906 yılında inşa edilen gar, günümüzde de kullanılmaya devam etmektedir.

İstanbul gezilecek yerler arasında yukarıda sayılanların dışında Pierre Loti Tepesi, Florya Atatürk Deniz Köşkü, Laleli Taşhan, Anadolu Kavağı, Bağdat Caddesi, Moda İskelesi, Yerebatan Sarnıcı ve yıldız sarayı gibi ziyaret edilebilecek yüzlerce popüler keşif noktası bulunmaktadır.