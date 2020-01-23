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İstanbul halkı, sokaklarda ıhlamur istedi

İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ., kurumsal Twitter hesabından İstanbullulara, “Sokaklarda kokusunu en çok duymak istediğiniz bitki hangisidir” sorusunu sordu. İstanbullu, "ıhlamur" yanıtını verdi.

23 Ocak 2020 Perşembe 00:44
İstanbul halkı, sokaklarda ıhlamur istedi

İstanbul halkı, sokaklarda ıhlamur istedi


İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yeşil alan düzenlemeleri ve ağaçlandırma faaliyetlerini yapan şirketi Ağaç Aş., sosyal medya üzerinden (Twitter) İstanbullulara, "kokusunu en çok duymak istediğiniz bitki hangisidir" sorusunu yöneltti. 24 saat süren anket, doğa ve yeşil tutkunu İstanbullulardan oldukça yoğun ilgi gördü.

Ihlamur, Defne, Hanımeli ve Mimoza seçeneklerinin sunulduğu ankette İstanbullular, Ihlamur Ağacını yüzde 45 oranıyla zirveye yerleştirdi.

Hanımeli bitkisinin yüzde 31, mimozanın yüzde 13, defnenin ise yüzde 11 oranında oy aldığı ankete 36 bin 680 kişi katıldı.

İstanbullular, 24 saat gibi kısa bir süre içinde hem en sevdikleri ağaç kokusu olarak ıhlamuru seçti, hem de kendi fikirlerini paylaştı. İstanbullular kent sokaklarında, anket seçenekleri arasında bulunmayan erguvan, akasya, manolya, leylak, iğde ve yasemin ağaçlarını da görmek istediklerini ifade ettiler.

ANKETLER DEVAM EDECEK

Ağaç AŞ., İstanbulluların yeşil alanlarla ilgili eğilimlerini öğrenmek için yaptığı anket çalışmalarına ilerleyen günlerde de devam edecek.

Farklı başlıklarda oluşturulacak anketlerle İstanbullular, yeşil alanlara dair beklentilerini ortaya koyabilecekler. Anket sonuçlarının tamamı, 5-6 Şubat tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde yapılacak “İstanbul Yeşil Alanlar Çalıştayı”nda değerlendirilecek.

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Anahtar Kelimeler:
ıhlamurıhlamur Ağacı
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