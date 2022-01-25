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İstanbul Havalimanı'nda protesto | Çevik Kuvvet önlem aldı

Yoğun kar yağışının ardından kargo terminalinde çatı çökmesine sahne olan İstanbul Havalimanı'nda bu kez mahsur kalan yolcular protesto eylemi düzenledi.

25 Ocak 2022 Salı 15:17
İstanbul Havalimanı'nda protesto | Çevik Kuvvet önlem aldı

İstanbul Havalimanı'nda protesto | Çevik Kuvvet önlem aldı

Son Dakika | İstanbul Havalimanı'nda mahsur kalan yolcular protesto gösterisi yapınca, çevik kuvvet önlem aldı. Çoğu yabancı uyruklu yolcuların otel istediği öğrenildi.

İstanbul Havalimanı'nda mahsur kalan yüzlerce yolcu, son iki geceyi tesis içinde geçirdi. Bugün ise bir grup yolcunun protesto gösterisinin ardından içeriye çevik kuvvet ekiplerinin girerek önlem aldığı bildiriliyor. Sosyal medyada yayınlanan protesto gösterisinde ingilizce sloganların atıldığı görüldü. 


23 SAAT SONRA İLK UÇAK İNDİ

Kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı’ndaki uçuşlar dün 14.00 sularında geçici olarak durdurulmuştu. Kar yağışının etkisini yitirmesinin ardından Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada 18/36 pistinin park yeri onayı alınarak Divert(yönelme) uçuşları öncelikli olacak şekilde 12.00’de trafiğe açıldığını belirtmişti. Yapılan duyurunun ardından ilk uçak İstanbul Havalimanı’na ulaştı. Venezuella’nın başkentinden havalanan TK183 sefer uçak saat 12.30’da hava limanına sorunsuz şekilde iniş yaptı.

Yaklaşık 23 saat sonra ilk uçağın inmesinin ardından Meksika’nın Cancun şehrinden kalkan TK181 sefer sayılı uçak da hava limanına ulaştı. Başka meydanlara yönlendirilen(divert) uçakların da gün içinde aralıklarla İstanbul Havalimanı’na iniş yapması bekleniyor.

Öte yandan, Türk Hava Yolları bazı istisnai durumlar hariç diğer seferlerini saat 00.00’a kadar gerçekleştirmeyecek.

Son Güncelleme: 25.01.2022 16:36
Anahtar Kelimeler:
ProtestoİGAHavalimanıKar Yağışı
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