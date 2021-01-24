Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

İstanbul için kar yağışı uyarısı geldi

Marmara ve Trakya için yağmurlu günler yeniden başlıyor. Yağışlı hava sistemi ile birlikte hava sıcaklıkları da önemli ölçüde düşecek.

24 Ocak 2021 Pazar 23:45
İstanbul için kar yağışı uyarısı geldi

İstanbul için kar yağışı uyarısı geldi



Türkiye'nin batı kesimleri yarından itibaren yeniden yağmurlu hava sisteminin etkisi altına girecek.

Kar ve yağmur etkili olurken hava sıcaklıkları İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Bursa, Kocaeli gibi il merkezlerinde önemli ölçüde düşecek.

Hafta sonuna güneşli bir havayla giren İstanbul'da önümüzdeki hafta kar yağışı bekleniyor. Salı günü İstanbul'da 15 dereceye ulaşacak olan sıcaklıklar çarşamba günü kısa süre içinde 5 dereceye düşecek, şehrin bazı noktalarında kar görülecek.

Geçtiğimiz haftalarda yurdu etkileyen kar yağışı bir haftalık aranın ardından geri dönüyor. Salı gününden itibaren yaklaşık 10 derece düşecek olan sıcaklıkların ardından hafta sonuna kadar kar yağışı ülke gündeminde olacak. Meteoroloji’nin tahmin haritasına göre İstanbul’da karla karışık yağmur bekleniyor ancak perşembe gününden itibaren kar yağışı Anadolu’da daha geniş bir alanda etkili olacak.

1 GECEDE 10 DERECE SOĞUYACAK

Özellikle yurdun batı kesimlerinde mevsim normallerinin üstünde seyredecek olan sıcaklıklar salı gecesi kısa süre içinde yaklaşık 10 derece birden düşecek. Marmara Bölgesi’nde sağanak yağış etkili olacak ancak iç ve yüksek kesimlerde kar yağışı kısa süreli olarak kendini gösterebilir.

 KUZEY EGE’DE SAĞANAKLARA DİKKAT

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Bugün ülkemizin batı ve kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege’nin batısı ve Batı Akdeniz’in sağanak, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çanakkale’nin güneyi, İzmir il geneli ve Balıkesir'in batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis ile birlikte, doğusunda yer yer kuvvetli buzlanma ve don olayları bekleniyor.

Kuraklık alârm veriyor | Bitkiler ve arılar yok oluyor
Kuraklık alârm veriyor | Bitkiler ve arılar yok oluyor
Meteoroloji 10 ili yağmur ve sel baskını için uyardı
Meteoroloji 10 ili yağmur ve sel baskını için uyardı
Dolu, yağmur ve hortum hepsi birden geliyor
Dolu, yağmur ve hortum hepsi birden geliyor
Bugün hava nasıl olacak | 2 bölgede yağmur bekleniyor
Bugün hava nasıl olacak | 2 bölgede yağmur bekleniyor
Meteoroloji uyardı | Yağmur ve fırtına etkili olacak
Meteoroloji uyardı | Yağmur ve fırtına etkili olacak
Güneş çarpmasına dikkat | 6 derece birden yükselecek
Güneş çarpmasına dikkat | 6 derece birden yükselecek
Bugün hava nasıl olacak?  | 31 Ağustos il il hava tahmini
Bugün hava nasıl olacak?  | 31 Ağustos il il hava tahmini
Meteoroloji'den yağmur ve serin hava müjdesi
Meteoroloji'den yağmur ve serin hava müjdesi
Anahtar Kelimeler:
YağmurMeteo
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bilgi yarışması soruları ve cevapları | Haydi yarışalım | Bilginizi ölçün
Bilgi yarışması soruları ve cevapları | Haydi yarışalım | Bilginizi ölçün
Döner paketlerken tadına baktılar, tepki yağdı
Döner paketlerken tadına baktılar, tepki yağdı
Yer altı sularını atık tesisleri kirletmiş
Yer altı sularını atık tesisleri kirletmiş
Kara kış ulaşımı aksatıyor |Çok sayıda araç yollarda kaldı
Kara kış ulaşımı aksatıyor |Çok sayıda araç yollarda kaldı
İBB ekipleri yollarda kar nöbetinde
İBB ekipleri yollarda kar nöbetinde
Selçuk Özdağ'a çirkin saldırı | Bahçeli'ye soru sordu saldırıya uğradı
Selçuk Özdağ'a çirkin saldırı | Bahçeli'ye soru sordu saldırıya uğradı
İstanbul kar yağışına hazır | Yarın kar bekleniyor
İstanbul kar yağışına hazır | Yarın kar bekleniyor
Okan Üniversitesi'nde CoronaVac aşısı başladı
Okan Üniversitesi'nde CoronaVac aşısı başladı
Çin aşısına acil onay çıktı | Bakan Koca aşı oldu
Çin aşısına acil onay çıktı | Bakan Koca aşı oldu
İstanbul'da yaşayanlar stres altında
İstanbul'da yaşayanlar stres altında

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim