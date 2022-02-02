İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı



İstanbul’dan gün boyu devam eden yağışlı havanın akşam saatlerinden itibaren Avrupa Yakasının genelinde, Perşembe gününden itibaren de Anadolu Yakasında etkili olması bekleniyor. Yağışlı havanın yer yer kuvvetli olabileceği uyarısı yapıldı.

RÜZGAR DA ETKİLİ OLACAK

Yağışla birlikte rüzgarın da gece saatlerinden itibaren etkisini arttırması, kuzeyden saatte yaklaşık 30 ila 60 km hızda esmesi bekleniyor. Karada özellikle yüksek kesimlerde yer yer rüzgara karşı yürümek ve şemsiye açmak zorlaşacak. Denizde de rüzgarın etkisiyle yüksek dalgaların oluşma ihtimali bulunuyor.

SICAKLIKLAR DÜŞECEK

YÜKSEKLERDE KAR YAĞMA İHTİMALİ BULUNUYOR

Yağışla birlikte hava sıcaklıkları da hissedilir derecede düşecek. 7 derece civarında seyreden sıcaklıkların 2 derecelere kadar gerilemesi bekleniyor.

Perşembe akşam saatlerine kadar yağışların Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Beykoz, Şile, Ümraniye, Çekmeköy, Kartal, Pendik ve Tuzla ilçelerinin yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur, yer yer kar şeklinde olabileceği değerlendiriliyor.

HAZIRLIKLI VE DİKKATLİ OLUNMALI

Afet Koordinasyon Merkezi’nden (AKOM) yapılan açıklamada muhtemel yağışlara ve kuvvetli rüzgara karşı hazırlıklı ve dikkatli olunması istendi.