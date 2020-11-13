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İstanbul için meydan seçimi sonuçları açıklandı

İBB’de yeni yönetimle birlikte her iş, şeffaf ve katılımcı bir anlayışla yapılmaya, kentlinin onayına sunularak sonuçlandırılmaya devam ediyor.

13 Kasım 2020 Cuma 10:45
İstanbul için meydan seçimi sonuçları açıklandı

İstanbul için meydan seçimi sonuçları açıklandı

İstanbul’un çehresini değiştirecek olan kent meydanlarını düzenleme projesi de İstanbulluların oylarına sunuldu. Taksim, Bakırköy Meydanı ve Salacak kıyı bandı düzenlemeleri için 19 Ekim – 13 Kasım tarihleri arasında projeler yarıştı. 352 bin 784 kişinin katıldığı oylama ile en beğenilen projeler seçildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) ortak çalışmasıyla yarışmaya açılan Taksim, Bakırköy Meydanı ve Salacak kıyı bandı tasarımlarının ödül kazanan projelerin hayata geçirileceği süreç bugün sone erdi. 19 Ekim’den bugüne kadar süren oylamaya istanbulsenin.org üzerinden 352 bin 784 kişi iştirak etti. Adil bir yarışma olması için T.C kimlik numarası ile katılan oylamada İstanbullular en beğendikleri projeyi seçti.

-PROJELER MEYDANLARDA SERGİLENDİ-

Yarışma öncesi ve yarışma boyunca çeşitli kurumlarla yapılan toplantılar, anketler, röportajlar ve söyleşilerle zenginleştirilen süreç için 3 meydanla ilgili olarak toplam 233 proje teslim alındı. Jüri tarafından da her bir yarışma için 3’er eşdeğer ödül belirlendi. Yarışmalarda dereceye giren eşdeğer projeler, Taksim, Bakırköy ve Üsküdar Meydanlarında kurulan “Karar Senin” merkezlerinde ve istanbulsenin.org sitesinde projeler tanıtıldı.

-352 BİN 784 KİŞİ OY KULLANDI-

“İstanbul Kamusal Mekânlarına Kavuşuyor” temasıyla hazırlanan proje için 25 günlük sürede 352 bin 784 kişi en beğendikleri proje için oy verdi. Taksim, Bakırköy Meydanı ve Salacak kıyı bandı projelerinde dereceye giren 3’er eser yarıştı. Salacak’taki 4, 42, 53 numaralı projeler arasında geçen mücadelede yarışı göğüsleyen 51 bin 405 oyla 42 numaralı proje oldu. Salacak kıyı bandı projesini seçmek için 76 bin 443 oy kullanıldı.

Taksim Meydanı projesi için de 209 bin 728 kişi oy verdi. 15, 16 ve 19 numaralı projeler arasında geçen mücadeleyi 86 bin 597 oyla 15 numaralı proje kazandı.

Bakırköy Meydanı projesi için ise 9,12, 23 numaralı projeler için toplam 66 bin 613 oy kullanıldı. Bakırköy’deki yarışmanın galibi 24 bin 782 oyla 12 numaralı proje oldu.

-BUNDAN SONRA NE OLACAK?-

İdarenin birincilik ödüllerini açıklamasının ardından jüri üyelerinin kararları da kamuoyu ile paylaşılacak. Her üç bölgede yarışmayı kazanan projeler için sözleşme yapılacak. Uygulama çizimlerinin tamamlanmasının ardından, meydanlar İstanbul'a yakışan yeni yüzüyle İstanbullulara hizmet verecek.

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Son Güncelleme: 14.11.2020 01:31
Anahtar Kelimeler:
SeçimiMeydanİstanbul
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