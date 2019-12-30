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İstanbul için şiddetli fırtına uyarısı, AKOM nöbette

Marmara Bölgesi'nde etkili olan olumsuz hava koşulları devam ediyor. AKOM, İstanbul ve çevresi için verilen fırtına uyarısının ardından alârma geçti

30 Aralık 2019 Pazartesi 10:39
İstanbul için şiddetli fırtına uyarısı, AKOM nöbette

İstanbul için şiddetli fırtına uyarısı, AKOM nöbette


Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İBB AKOM’un verilerine göre, İstanbul’da esen rüzgârın öğlede sonra fırtınaya dönüşmesi bekleniyor. İBB, sokakta yaşayan vatandaşları misafir etmeye devam ediyor.


İstanbul’da halihazırda kuzeyli yönlerden aralıklarla fırtına şeklinde (40-65km/s) esen rüzgârın öğle saatlerinden itibaren şiddetini arttırarak Salı (Yarın) sabah saatlerine kadar kuvvetli fırtına şeklinde (50-80km/s) etkili olması bekleniyor.


Özellikle gece saatlerinde 5°C’ler civarına gerilemesi beklenen sıcaklıkların fırtına nedeni ile ölçülenden 4°C daha soğuk hissedileceği evsiz ve sokakta kalan vatandaşlar için donma tehlikesi oluşturabileceği tahmin ediliyor.


Uzmanlar, soğuk hava ve fırtına nedeniyle yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı (donma, kara, deniz ve hava ulaşımında aksamalar, ağaç devrilmesi, tabela ve çatı uçması, vb.) tedbirli olunmasını tavsiye ediyor.


Öte yandan; İBB sokakta yaşayan erkekleri Esenyurt İBB Eğitim Merkezi'ndeki misafirhanede, kadınları ise İBB Kayışdağı Darülaceze Merkezi'nde ağırlamaya devam ediyor. Bu merkezlerde sokakta yaşayan kişilere sağlık, temizlik güvenlik ve yemek hizmetleri veriliyor.


Kış boyunca devam edecek olan bu uygulama kapsamında, sokakta görülen evsizlerin durumları “153 İBB Beyaz Masa” hattına, 112 Hızır Acil’e veya yakınlarındaki emniyet güçleri ile zabıta ekiplerine bildirmeleri rica ediliyor. İBB Zabıtası da gelen ihbarları değerlendirerek sokaklardan evsiz vatandaşları toplamaya başladı.
 

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