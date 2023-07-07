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İstanbul için şiddetli yağmur uyarısı | Trakya'da etkili oldu

Trakya bölgesini etkileyen sağanak yaz yağmuru Marmara Bölgesi'nin büyük bölümünde varlığını hissettirecek. İBB vatandaşları uyardı.

07 Temmuz 2023 Cuma 16:53
İstanbul için şiddetli yağmur uyarısı | Trakya'da etkili oldu

İstanbul için şiddetli yağmur uyarısı | Trakya'da etkili oldu

Trakya çevresinde etkili olan yağmur Marmara Bölgesi'ne akşam saatlerinde ulaşması bekleniyor. Ekili alanlarda üreticiyi zor durumda bırakan yağmur, alımları durduran TMO'ya tepkilere neden oldu.
İstanbul ve ülkemizin kuzey bölgeleri, Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Bu gece başlaması beklenen kuvvetli gök gürültülü yağışın, cumartesi (yarın) öğle saatlerine kadar Boğaz çevresi ile Anadolu yakasında etkili olması bekleniyor. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) verilerine göre; İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin kuzey bölgelerinde, Balkanlar üzerinden gelecek serin ve yağışlı hava etkili olacak. 

İstanbul’da hafta boyunca 30-32°C aralığında seyreden sıcaklıkların hafta sonu itibari ile 25°C civarına gerileyecek. Beraberinde yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişleri yaşanacak. 

Bu gece 23:00 civarında başlaması beklenen yağışların, 8 Temmuz Cumartesi (yarın) öğle saatlerine (14:00) kadar Avrupa yakası boğaz çevresi ile Anadolu yakasında etkili olması, ağırlıklı olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur şeklinde (20-45kg/m2) yağması bekleniyor.

Özellikle Anadolu yakasının doğu ilçelerinde (Çekmeköy, Kartal, Sultanbeyli, Pendik, Tuzla ve Şile) cumartesi (yarın) akşam saatlerine (22:00) kadar devam edecek yağışların, daha sonra gücünü kaybedeceği tahmin ediliyor.

Mevsim nedeniyle sıcak ve nemli hava ile kuzeyin serin havasının İstanbul üzerinde karşılaşmasının, kararsız hava koşulları oluşturabileceği de belirtildi. Bu nedenle yağışların tahmin edilenden fazla olma ihtimali de bulunuyor. 

İBB Ekipleri, yağış öncesinde çöp, baca ve mazgal temizliğini tamamladı. Olumsuz hava koşullarına karşı ilgili tüm birimler yeterli sayıda personel ve ekipman ile nöbet sistemine geçti. İstanbullular da yıldırım düşmesi, ağaç kırılması gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı. 

Anahtar Kelimeler:
İBBİstanbulYağmurAKOM
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