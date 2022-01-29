İstanbul için yeni uyarı | Kar erimeden geri geliyor

Son dakika, İstanbul için yeniden kara kış uyarısı,Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son açıklamaya göre, Marmara Bölgesi'nde zayıf ihtimalle 3-4 Şubat gibi, yüksek ihtimalle 9 Şubat gibi karın geri gelmesi bekleniyor. Kar gelene kadar havanın lodosa dönmesi bekleniyor. Lodosun ise yağmurla birlikte su baskınlarına ve taşkınlara neden olabileceği uyarısı yapıldı.

Marmara Bölgesi için Meteoroloji uzmanlarından yeni bir kar uyarısı geldi. Yoğun kar yağışı nedeniyle hayatın felç olduğu Marmara için iki tarih birden veren Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki 3 gün buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı görülecek zirai açıdan ve ulaşım açısından dikkat edilmelidir. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi var. Hava lodosa dönüyor. Yağmur ile birlikte kar erimeleri su baskınları ve taşkınlara neden olabilir" dedi.

MARMARA BÖLGESİ İÇİN YOĞUN KAR YAĞIŞI

Anadolu'ya 31 Mart'ta yoğun kar yağışı geleceği uyarısı yapan Şen, "Bundan sonraki kar Anadolu'ya (iç bölgeler) 31 Mart gibi görünüyor. Marmara'ya ise çok zayıf ihtimal 3-4 Şubat gibi. Yüksek ihtimal 9 Şubat gibi" dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, (Adıyaman hariç) Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği, yağışların Hatay çevrelerinde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Ülke genelinde buzlanma ve don ile birlikte kuzey ve iç kesimlerde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON UYARISI

Ülkemiz genelinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı görülmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.