Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

İstanbul için yeni uyarı | Kar erimeden geri geliyor

Marmara Bölgesi'nde ulaşımı felç eden kar yağışı önümüzdeki hafta geri dönüyor İstanbul'da hayatı durma noktasına getiren kar yağışı için uzmanından önemli uyarı.

29 Ocak 2022 Cumartesi 20:57
İstanbul için yeni uyarı | Kar erimeden geri geliyor

İstanbul için yeni uyarı | Kar erimeden geri geliyor

Son dakika, İstanbul için yeniden kara kış uyarısı,Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son açıklamaya göre, Marmara Bölgesi'nde zayıf ihtimalle 3-4 Şubat gibi, yüksek ihtimalle 9 Şubat gibi karın geri gelmesi bekleniyor. Kar gelene kadar havanın lodosa dönmesi bekleniyor. Lodosun ise yağmurla birlikte su baskınlarına ve taşkınlara neden olabileceği uyarısı yapıldı.

Marmara Bölgesi için Meteoroloji uzmanlarından yeni bir kar uyarısı geldi. Yoğun kar yağışı nedeniyle hayatın felç olduğu Marmara için iki tarih birden veren Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki 3 gün buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı görülecek zirai açıdan ve ulaşım açısından dikkat edilmelidir. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi var. Hava lodosa dönüyor. Yağmur ile birlikte kar erimeleri su baskınları ve taşkınlara neden olabilir" dedi.

MARMARA BÖLGESİ İÇİN YOĞUN KAR YAĞIŞI 

Anadolu'ya 31 Mart'ta yoğun kar yağışı geleceği uyarısı yapan Şen, "Bundan sonraki kar Anadolu'ya (iç bölgeler) 31 Mart gibi görünüyor. Marmara'ya ise çok zayıf ihtimal 3-4 Şubat gibi. Yüksek ihtimal 9 Şubat gibi" dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, (Adıyaman hariç) Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği, yağışların Hatay çevrelerinde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Ülke genelinde buzlanma ve don ile birlikte kuzey ve iç kesimlerde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON UYARISI

Ülkemiz genelinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı görülmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Son Güncelleme: 29.01.2022 21:14
Anahtar Kelimeler:
Meteo
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Maske Kimsin Sen? için Resmi Gazete'de genelge yayınlandı 
Maske Kimsin Sen? için Resmi Gazete'de genelge yayınlandı 
Milyonlarca kişinin bilgileri internette
Milyonlarca kişinin bilgileri internette
İBB’nin 5 bin yeni taksi teklifi 12'nci kez reddedildi
İBB’nin 5 bin yeni taksi teklifi 12'nci kez reddedildi
Yörük ve Türkmenler çalıştayda tek ses oldu
Yörük ve Türkmenler çalıştayda tek ses oldu
Dillerini Koparırız olayı | Erdoğan, Sezen Aksu'yu hedef almamış
Dillerini Koparırız olayı | Erdoğan, Sezen Aksu'yu hedef almamış
Kılıçdaroğlu'ndan 6 milyar liralık yolsuzluk iddiası
Kılıçdaroğlu'ndan 6 milyar liralık yolsuzluk iddiası
Marmaray arızalandı, kimi yürüdü kimi trenlerde bekledi
Marmaray arızalandı, kimi yürüdü kimi trenlerde bekledi
Afyon'da insanın içini ısıtan görüntüler | Su samuru görünleri şaşırttı
Afyon'da insanın içini ısıtan görüntüler | Su samuru görünleri şaşırttı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu özür diledi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu özür diledi
Konya - Antalya karayolu trafiğe kapatıldı
Konya - Antalya karayolu trafiğe kapatıldı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim