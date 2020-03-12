Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
109166
ALTIN
273.307
DOLAR
5.8079
STERLİN
7.6342
EURO
6.4320

İstanbul maske taktı | Koronavirüse karşı sokakta önlem

Türkiye'de AB kaynaklı ilk koronovirüs açıklamasının ardından büyük şehirlerde yaşayan vatandaşlar, gündelik hayata önlem alarak başladı.

12 Mart 2020 Perşembe 10:17
İstanbul maske taktı | Koronavirüse karşı sokakta önlem


İstanbul maske taktı | Koronavirüse karşı sokakta önlem



Koronavirüs açıklamasının ardından dün yaşanan hijyen malzemelerine hucum dindi, vatandaşlar bugün işlerine maske takarak gitmeye başladı. Takmayanlar ise oldukça rahat.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı basın toplantısında Türkiye'de ilk "Koronavirüs" vakasının görüldüğünü duyurmuştu. Sabah saatlerinde işe gitmek isteyen bazı İstanbulluların, önlemlerini alarak evden dışarı çıktı. Metrobüse binen bazı vatandaşların maske takıp el dezenfektanı kullandığı görüldü.

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının tespit edilmesinin ardından İstanbul'da bu sabah toplu ulaşımda vatandaşların maskeli önlem aldığı görüldü. Metro ve metrobüsü kullanan çok sayıda vatandaşın koronavirüse karşı maske takması dikkat çekti. Maske takmayan vatandaşlar ise ev ve iş yerlerinde gerekli önlemlerin alındığını ve güvendiklerini söyledi.

"HER TÜRLÜ ÖNLEMİ ALMALIYIZ"

İstanbul Altunizade Metrobüs Durağı ve metro kullanan vatandaşların önlemlerinin devam ettiği görüldü. Altunizade'de metrobüs kullanan Berkant Atik, "Türkiye'de de salgın olduğunu söyledikleri için önlemimizi aldık. Maske takıyorum, cebimde de dezenfekte taşıyorum. Her türlü önlemi almakta fayda var" diye konuştu.

"DEZENFEKTEN KULLANIYORUM"

Maske ve eldiven takan Tülay Kozan, "Önlemimi aldım. Ayrıca ıslak mendil ve dezenfekte de kullanıyorum" dedi. Öğrenci olduğunu söyleyen Enes Tuncer, "Okula giderken otobüs ve metrobüs gibi toplu taşıma araçların kullandığım için maske takarak önlem alıyorum. Dezenfekten kullanarak önlem alıyorum. Başkalarını da bu şekilde önlem almasını istiyorum" dedi.

Dezenfeksiyon hizmeti nedir? Nereler dezenfekte edilir
Dezenfeksiyon hizmeti nedir? Nereler dezenfekte edilir
Korona ile birlikte dezenfeksiyon talepleri tarihi rekor kırdı
Korona ile birlikte dezenfeksiyon talepleri tarihi rekor kırdı
Korona'ya karşı marketlerde olağanüstü önlem
Korona'ya karşı marketlerde olağanüstü önlem
Sosyal medyanın neden olduğu panik kolonya satışlarını patlattı
Sosyal medyanın neden olduğu panik kolonya satışlarını patlattı
Bağışıklık sistemini güçlendirin, koronavirüse karşı önlem alın
Bağışıklık sistemini güçlendirin, koronavirüse karşı önlem alın
Koronovirüs aşısı için önemli iş birliği
Koronovirüs aşısı için önemli iş birliği
Koronavirüs nasıl bulaşır | Korona virüse karşı alınacak önlemler | Kimler risk altında
Koronavirüs nasıl bulaşır | Korona virüse karşı alınacak önlemler | Kimler risk altında
Sağlık Bakanlığı açıkladı | İlk koronavirüs Ankara'da | Tüm izinler kaldırıldı
Sağlık Bakanlığı açıkladı | İlk koronavirüs Ankara'da | Tüm izinler kaldırıldı
Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsMaskeMaske Satışları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Konya Akyokuş'ta feci kaza, 2'si uzmançavuş 3 kişi can verdi
Konya Akyokuş'ta feci kaza, 2'si uzmançavuş 3 kişi can verdi
Yenikapı'da sergilenen araçlarla ilgili İBB'den açıklama
Yenikapı'da sergilenen araçlarla ilgili İBB'den açıklama
Kaldırımda yürürken iki kurşunla vuruldu
Kaldırımda yürürken iki kurşunla vuruldu
Sarıkamış'ta deprem oldu, Sarıkamış Belencik 4.0 ile sallandı
Sarıkamış'ta deprem oldu, Sarıkamış Belencik 4.0 ile sallandı
Şehitliğe bayrak asarken elektrik faciası | Zabıta memuru can verdi
Şehitliğe bayrak asarken elektrik faciası | Zabıta memuru can verdi
İBB, İETT ve Özel Halk Otobüslerini dezenfekte ediyor
İBB, İETT ve Özel Halk Otobüslerini dezenfekte ediyor
Yıkılan camiden hazine çıktı dedikodusu ilçeyi karıştırdı
Yıkılan camiden hazine çıktı dedikodusu ilçeyi karıştırdı
Yunan sınırında insanlık öldü | Göçmenlerin üzerine kimyasal saldırı
Yunan sınırında insanlık öldü | Göçmenlerin üzerine kimyasal saldırı
Hatice öğretmen ve Zümrüt öğretmenden acı haber
Hatice öğretmen ve Zümrüt öğretmenden acı haber
Kadınlar güçlü adımlarıyla Kadıköy'de koştu 
Kadınlar güçlü adımlarıyla Kadıköy'de koştu 

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim