

İstanbul maske taktı | Koronavirüse karşı sokakta önlem





Koronavirüs açıklamasının ardından dün yaşanan hijyen malzemelerine hucum dindi, vatandaşlar bugün işlerine maske takarak gitmeye başladı. Takmayanlar ise oldukça rahat.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı basın toplantısında Türkiye'de ilk "Koronavirüs" vakasının görüldüğünü duyurmuştu. Sabah saatlerinde işe gitmek isteyen bazı İstanbulluların, önlemlerini alarak evden dışarı çıktı. Metrobüse binen bazı vatandaşların maske takıp el dezenfektanı kullandığı görüldü.

"HER TÜRLÜ ÖNLEMİ ALMALIYIZ"

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının tespit edilmesinin ardından İstanbul'da bu sabah toplu ulaşımda vatandaşların maskeli önlem aldığı görüldü. Metro ve metrobüsü kullanan çok sayıda vatandaşın koronavirüse karşı maske takması dikkat çekti. Maske takmayan vatandaşlar ise ev ve iş yerlerinde gerekli önlemlerin alındığını ve güvendiklerini söyledi.

İstanbul Altunizade Metrobüs Durağı ve metro kullanan vatandaşların önlemlerinin devam ettiği görüldü. Altunizade'de metrobüs kullanan Berkant Atik, "Türkiye'de de salgın olduğunu söyledikleri için önlemimizi aldık. Maske takıyorum, cebimde de dezenfekte taşıyorum. Her türlü önlemi almakta fayda var" diye konuştu.

"DEZENFEKTEN KULLANIYORUM"

Maske ve eldiven takan Tülay Kozan, "Önlemimi aldım. Ayrıca ıslak mendil ve dezenfekte de kullanıyorum" dedi. Öğrenci olduğunu söyleyen Enes Tuncer, "Okula giderken otobüs ve metrobüs gibi toplu taşıma araçların kullandığım için maske takarak önlem alıyorum. Dezenfekten kullanarak önlem alıyorum. Başkalarını da bu şekilde önlem almasını istiyorum" dedi.