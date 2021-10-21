İstanbul Metrosu'nda sıra dışı yarışma | 47 tonluk treni çekecekler

Ekstrem belgesellerde görmeye alıştığımız yarışmanın bir benzeri İstanbul metrosunda sahnelenecek. Metro İstanbul çalışanlarından oluşan 5’er kişilik 9 takım arasında geçecek mücadelenin ardından profesyonel sporcular güç gösterisi yapacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden, Türkiye’nin en güçlü kent içi raylı sistem işletmecisi Metro İstanbul, spora ve sporculara destek vermeye devam ediyor. Geçen yıl ilki düzenlenen Metro İstanbul Strongman Challenge Tren Çekme Yarışması’nın ikincisi 24 Ekim Pazar günü saat 11.00’de Metro İstanbul Alibeyköy Yerleşkesi’nde gerçekleştirilecek.

Metro İstanbul ve Türkiye Powerlifting, Strongman ve Streetworkout Federasyonu iş birliği ile düzenlenecek olan etkinlikte ilk olarak; Metro İstanbul çalışanlarından oluşan 5’er kişilik 9 takım arasında tren çekme yarışması yapılacak. Ardından Milli Sporcu Cenk Koçak ve profesyonel strongman sporcuları Bora Güner, Fatih Karaca, Gökhan Çiçek, Oktay Akay, Ozan Yaykır, Tuna Sivas ve Tuna Tavus yarışacak. Geçen yıl 33,5 ton ağırlığındaki treni çekmek için yapılan yarışma kapsamında bu yıl T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı’nda kullanılan 46,9 ton ağırlığındaki tramvay aracı çekilecek.

“BU ETKİNLİK ÇALIŞANLARIMIZIN GÜCÜNÜ DE TEMSİL EDİYOR”

Metro İstanbul Genel Müdürü Özgür Soy spora ve sporculara her zaman destek vermeye hazır olduklarını belirterek, “Geçen yıl zorlu pandemi koşullarına rağmen ilkini düzenlediğimiz Metro İstanbul Strongman Challenge Tren Çekme Yarışması’nın bu yıl ikincisini gerçekleştirecek olmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu yıl yarışmamızı İstanbullular ile birlikte izleyecek olmak heyecanımızı daha da artırıyor. Biz 16 hattımızda her gün 2 milyonu aşkın İstanbulluyu taşıyoruz. Metrolar sadece demir trenlerden ibaret değil, onlara ruhunu veren ve hareket ettiren bizim çalışanlarımız. Tren çekme yarışması; salgın, deprem, afet demeden özverili ve kesintisiz bir şekilde görevini yaparak İstanbul’u taşımaya devam eden çalışanlarımızın gücünü de sembolize etmesi nedeniyle bizim için iki anlam taşıyor” diye konuştu.

Program:

24 Ekim Pazar

11.00 – 12.30 Metro İstanbul Çalışanları Yarışı

12.40 – 13.40 Profesyonel Sporcular Strongman Yarışı

13.40 – 14.10 Profesyonel Sporcular VikingPress Yarışı

14.10 – 14.30 Ödül Töreni

Strongman Nedir?

Geçmişten günümüze, sporcular “Bent Press” (Ağırlığı eğilerek gövde üzerinde kaldırma), “Log Press” (Kalın bir kütüğü baş üstüne kaldırma) gibi hareketler yaparak strongman sporunu icra ederlerdi. Yüksek ağırlıklar kaldırırlar, bunun yanı sıra çelik çubuklar bükme, zincir kırma, vb. hareketleri uygulayarak çeşitli gösterilerde bulunurlardı. Bu kaldırışlar için büyük miktarlarda bilek, el ve tendon kuvveti ile ayrıca olağanüstü bir merkezi sinir sistemi kuvveti gerekiyordu.

20. yüzyılın sonlarında “Strongman” terimi bu branşta yarışan kişileri tanımlamak için gelişti.

Sporcuların, tırları çekme, büyük lastikleri çevirme, yüksek ağırlıklarla çömelme gibi egzersizlerle sergiledikleri daha modern güç yarışmaları günümüzde düzenlenmeye devam etmektedir.

Bu yarışmaların en önemlileri; Dünyanın En Güçlü Adamı, Arnold Strongman Classic ve Giants Live Turu’dur. Ancak birçok ülke ulusal düzeyde de yarışmalar düzenlemektedir.

Son yıllarda, taban düzeyinde spora olan ilgi hızla artmış ve yerel düzeyde müsabakalar dünya çapında düzenlenmeye başlanmıştır.

VikingPress Nedir?

Strongman müsabakalarında yer alan etaplardan biri olan VikingPress, omuz gücü ile her tekrarda artırılan ağırlıkların kaldırılması suretiyle gerçekleştirilir. Geleneksel olarak strongman müsabakalarında uzun yıllardan beri türevler halinde yer alan etap. Tekrar yarışması olarak stabil ağırlıklar ile de gerçekleşebilmektedir. Bu müsabakada profesyonel strongman sporcuları her tekrarda ağırlıkların artırılması suretiyle yarışacak.

Bora Güner:

Bilek Güreşi Türkiye 1’incisi, Strict Curl GPA Türkiye 1’incisi, Bilek Güreşi Avrupa 3’üncüsü, 2020 Metro İstanbul Strongman Challenge Tren Çekme Yarışması 1’incisi.

Cenk Koçak:

6 sene üst üste Türkiye Powerlifting Şampiyonası Şampiyonlar Şampiyonu, 2019 Lastik Park Strongman Lansmanı Şampiyonu, 2019 IPF Dünya Powerlifting Şampiyonası Dünya rekortmeni, 2020 Avrupa Üniversitelerarası Powerlifting Şampiyonası Şampiyonlar Şampiyonu, 2021 Dünya Powerlifting Şampiyonası Dünya 3’üncüsü.

Fatih Karaca:

2019 yılı WSL Strongman Şampiyonası müsabık sporcusu

Gökhan Çiçek:

GPA Euroasia Strict Curl Championship Sıklet 1’inciliği.

Oktay Akay:

2016 Türkiye Powerlifting Şampiyonası Türkiye 2’ncisi, 2017 Türkiye Powerlifting Şampiyonası Türkiye şampiyonu,2018 GPA Avrupa Powerlifting Şampiyonası Avrupa 3.sü, 2019 yılı WPA Avrupa Powerlifting Şampiyonası Avrupa Şampiyonu.

Ozan Yaykır:

2021 Strongman Euro Truck Pull (Gürcistan) müsabık sporcusu

Tuna Sivas:

2020 Türkiye Powerlifting Şampiyonası Türkiye 3’üncüsü, 2020 Metro İstanbul Strongman Challenge Tren Çekme Yarışması 2’ncisi.

Tuna Tavus:

Türkiye Powerlifting Şampiyonası Türkiye 3’üncüsü.