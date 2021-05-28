Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

İstanbul'un Fethi | İBB 568'nci yılı coşkuyla kutluyor

İBB, İstanbul’un fethinin 568. yılını görkemli bir gösteri ile kutlamaya hazırlanıyor.

28 Mayıs 2021 Cuma 12:59
İstanbul'un Fethi | İBB 568'nci yılı coşkuyla kutluyor

İstanbul'un Fethi | İBB 568'nci yılı coşkuyla kutluyor

 

29 Mayıs akşamı Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek kutlama törenine, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de katılacak. Fetih coşkusunu yansıtacak görsel şölen, İBB’nin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanarak tüm Türkiye ile paylaşılacak. 

 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, (İBB), İstanbul’un fethinin 568. yıl dönümünü, muhteşem bir gösteriyle kutlayacak. 29 Mayıs akşamı Haliç Kongre Merkezi’nde, açılış konuşmalarıyla başlayacak tören, 21.15’teki mehteran gösterisiyle devam edecek. Saatler 21.30’u gösterdiğinde ise fetih coşkusunu arttıracak drone, mapping ve ışık şovu başlayacak. Kutlamalar, İskender Paydaş’ın ‘Zamansız Şarkılar’ senfonik konseriyle devam edecek. 

 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılacağı fetih kutlamaları, İBB Sosyal Medya hesaplarından da canlı yayınlanacak. 

 

 

PROGRAM BİLGİSİ 

TARİH: 29 MAYIS 2021

SAAT: 20.30 

ADRES: HALİÇ KONGRE MERKEZİ AÇIK OTOPARK ALANI

Anahtar Kelimeler:
İBBİstanbulun FethiKutlama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Karnında makas unutulan hastaya 'Sen naz yapıyorsun' demişler
Karnında makas unutulan hastaya 'Sen naz yapıyorsun' demişler
Başakşehir Belediyesi'nde skandal | O memur görevden alındı
Başakşehir Belediyesi'nde skandal | O memur görevden alındı
Çarptığı adam acılar içinde kıvranırken o tamponunu düzeltti
Çarptığı adam acılar içinde kıvranırken o tamponunu düzeltti
Kastamonu otobüsünde skandal | Yolcuları bırakıp kaçtılar
Kastamonu otobüsünde skandal | Yolcuları bırakıp kaçtılar
Dünya mutluluk raporu | Türkiye en mutsuz insanlar ülkesi oldu
Dünya mutluluk raporu | Türkiye en mutsuz insanlar ülkesi oldu
Faili meçhul cinayetleri davasında beraat kararı bozuldu
Faili meçhul cinayetleri davasında beraat kararı bozuldu
Türk düşmanı Akçakoca Müftüsü Şaban Soytekinoğlu görevden alındı
Türk düşmanı Akçakoca Müftüsü Şaban Soytekinoğlu görevden alındı
Malatya'da deprem | Malatya 2 ayrı depremle sallandı
Malatya'da deprem | Malatya 2 ayrı depremle sallandı
Azerbaycan askeri helikopteri plaja zorunlu iniş yaptı
Azerbaycan askeri helikopteri plaja zorunlu iniş yaptı
19 Mayıs coşkusu kısıtlama dinlemedi
19 Mayıs coşkusu kısıtlama dinlemedi

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim