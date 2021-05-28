İstanbul'un Fethi | İBB 568'nci yılı coşkuyla kutluyor
29 Mayıs akşamı Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek kutlama törenine, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de katılacak. Fetih coşkusunu yansıtacak görsel şölen, İBB’nin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanarak tüm Türkiye ile paylaşılacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, (İBB), İstanbul’un fethinin 568. yıl dönümünü, muhteşem bir gösteriyle kutlayacak. 29 Mayıs akşamı Haliç Kongre Merkezi’nde, açılış konuşmalarıyla başlayacak tören, 21.15’teki mehteran gösterisiyle devam edecek. Saatler 21.30’u gösterdiğinde ise fetih coşkusunu arttıracak drone, mapping ve ışık şovu başlayacak. Kutlamalar, İskender Paydaş’ın ‘Zamansız Şarkılar’ senfonik konseriyle devam edecek.
PROGRAM BİLGİSİ
TARİH: 29 MAYIS 2021
SAAT: 20.30
ADRES: HALİÇ KONGRE MERKEZİ AÇIK OTOPARK ALANI