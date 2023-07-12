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İstanbul'un ilk kadın denetim amirleri görevde

İETT, kadın istihdamı için yeni bir adım daha attı. Peronların düzen ve kontrolünden sorumlu olarak “Kadın Saha Denetim Amirleri” göreve başladı.  İETT’de seferler artık ilk kez kadınların amirliğinde ilerleyecek.

12 Temmuz 2023 Çarşamba 18:16
İstanbul'un ilk kadın denetim amirleri görevde

İstanbul'un ilk kadın denetim amirleri görevde

 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kuruluşu İETT, kadın istihdamı için yeni bir adım daha attı. Peronların düzen ve kontrolünden sorumlu olarak “Kadın Saha Denetim Amirleri” göreve başladı.  İETT’de seferler artık ilk kez kadınların amirliğinde ilerleyecek.

Her gün yaklaşık 3,5 milyon, yılda ise 1 milyar 250 milyon yolculuk gerçekleştiren İBB'nin 152 yıllık köklü kuruluşu İETT’de seferler artık kadınların amirliğinde ilerleyecek.

Tamamı üniversite mezunlarından oluşan 6 kadın saha denetim amiri; peronlarda otobüslerin düzenlerinin sağlanması ve sefere çıkmaları, gerek araçların gerekse şoförlerin kontrollerinin yapılması, peronlarda yolculardan gelecek soru ve taleplerin karşılanması gibi görevlerden sorumlu olacak.

TÜM EĞİTİMLERİ BAŞARIYLA TAMAMLADILAR

Şimdilik Bakırköy, Eminönü, Şişli ve Arnavutköy’de göreve başlayan 6 kadın saha denetim amiri; İETT’nin Filo Takip Merkezi, Haber Komuta Merkezi, sahadaki garaj ve peronları ile otobüslerde gerçekleştirilen kurum içi eğitimleri başarıyla tamamladıktan sonra göreve başladı.

İETT; kadın otobüs şoförü, kadın vatman, kadın güvenlik görevlisi, kadın garaj amiri ve kadın saha denetim amiri gibi alanlarda personel sayısını artırmayı ve İstanbul’da kadın istihdamı oranını daha da yukarı çekmek için başlattığı çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmanın kısa süre içerisinde birçok ilçede yaygınlaşması hedefleniyor. 

Anahtar Kelimeler:
İBBİETT
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