Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

İstanbul'un maharetli elleri buluştu

İstanbullu kadınlar, İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ve İstanbul Vakfı’nın iş birliğiyle gerçekleşen ‘Üretken Kadınlar Buluşuyor’ etkinliğinde bir araya geldi.

24 Şubat 2024 Cumartesi 10:00
İstanbul'un maharetli elleri buluştu






İstanbul'un maharetli elleri buluştu

Maharetli eller işledi; örgü ipleri çantaya, kazağa ve atkıya dönüştü. İstanbul Vakfı çatısı altında ‘Büyüt Hayallerini’ projesini hayata geçiren, akademisyen ve sivil toplum gönüllüsü Dr. Dilek Kaya İmamoğlu da kadınlar arasında yerini aldı. Örgü ipi ve tığla ilmeklerini atan Dilek Kaya İmamoğlu bir yandan da etkinliğine katılanların çocuklarıyla ilgilendi. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) farklı birimleri tarafından kadınlara yönelik tasarlanmış hizmetleri tek çatı altında toplanarak bütüncül bir anlayışla sunulması için hayata geçen İBB Kadın ve özellikle kadınlar ile çocuklara yönelik çalışmalarını sürdüren İstanbul Vakfı, iş birliğiyle “Üretken Kadınlar Buluşuyor” etkinlik serisi başlattı. Etkinliğin bir yenisi Arnavutköy İSADEM’de yapıldı. İstanbul Vakfı çatısı altında ‘Büyüt Hayallerini’ projesini hayata geçiren, akademik çalışmalar yapan ve çalışmasını ‘Cam Işığı Kesemez’ kitabı ile kamuoyuyla paylaşan Dilek Kaya İmamoğlu’nun katıldığı buluşmada, İBB Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Enif Yavuz Dipşar ve mahalleli kadınlar ile beraberindeki çocukları yer aldı.

SOHBET DE İHMAL EDİLMEDİ

İstanbul’un her noktasındaki kadınlara ulaşmak ve kadınlarla sevgiyi ve umudu çoğaltmak amacıyla düzenlenen ‘Üretken Kadınlar Buluşuyor’ etkinlik serisi, eğitmen eşliğinde gerçekleşti. Rengarenk örgü ipleriyle yerlerini alan kadınlar şapka, atkı, eldiven ve çantalarını örerken sohbet etmeyi de ihmal etmediler.

DİLEK KAYA İMAMOĞLU KÜÇÜK MİSAFİRLERLE YAKINDAN İLGİLENDİ

Katılımcılar arasında yerini alan Dilek Kaya İmamoğlu da katılımcılarla birlikte örgü ipi ve tığ alarak ilmeklerini kadınlarla birlikte attı. Katılımcı kadınların beraberinde etkinliğe katılırken yanlarında getirdikleri çocukları için de oluşturulan oyun alanında uzman eşliğinde hoşça vakit geçiren çocuklar ile de yakından ilgilenen Dilek Kaya İmamoğlu, çocukların yaptığı çalışmaları inceledi.

Son Güncelleme: 24.02.2024 11:08
Anahtar Kelimeler:
İBB
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Celal Şengör'den Madencilik açıklaması | Beni hiç anlamamışlar
Celal Şengör'den Madencilik açıklaması | Beni hiç anlamamışlar
Milli muharip uçak Kaan ilk uçuşunu yaptı
Milli muharip uçak Kaan ilk uçuşunu yaptı
Nostaljik “Kadınlar Matinesi” geri döndü
Nostaljik “Kadınlar Matinesi” geri döndü
Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç bağımsız aday oldu
Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç bağımsız aday oldu
İliç'te altın faciası | 8'nci günde aramalar durdu
İliç'te altın faciası | 8'nci günde aramalar durdu
Feyza Altun serbest bırakıldı | Geceyi karakolda geçirdi
Feyza Altun serbest bırakıldı | Geceyi karakolda geçirdi
Avukat Feyza Altun'un avukatından açıklama geldi
Avukat Feyza Altun'un avukatından açıklama geldi
Atatürk'e hakaret eden densize Prof. Dr. Ortaylı'dan tarih dersi
Atatürk'e hakaret eden densize Prof. Dr. Ortaylı'dan tarih dersi
Sarıyer'de yarım asırlık tapu sorunu çözüldü
Sarıyer'de yarım asırlık tapu sorunu çözüldü
Avukat'a Şeriat' soruşturması | Feyza Altun gözaltına alındı
Avukat'a Şeriat' soruşturması | Feyza Altun gözaltına alındı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim