İstanbul'un su kaynakları tükeniyor | İmamoğlu'ndan tasarruf çağrısı

Kurak bir yaz geçiren İstanbul’da barajlardaki genel doluluk oranı %33 seviyelerine kadar düştü. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbullulara su tasarrufu çağrısında bulundu. İSKİ de her abonenin uygulayabileceği basit tasarruf önerileri hazırladı.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi İstanbul’da da bu yaz aşırı kurak bir dönem yaşanıyor. Bu nedenle İstanbul’da özellikle su arzının devamlılığı için kullanım alışkanlıklarının değiştirilmesi ve suyun dikkatli harcanması önem arz ediyor.

Yaşanan kuraklık nedeniyle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da İstanbullulara su tasarrufu çağrısında bulundu. İmamoğlu açıklamasında “Kurak bir yaz geçiriyoruz, barajlarımızdaki doluluk %33,37 seviyesinde ve düşüş devam ediyor. Tüm İstanbullulara çağrı yapıyorum. Musluktan akan her damlanın çok kıymetli olduğunu bilerek kullanalım, çok basit yöntemlerle ciddi tasarruf sağlayabiliriz.” ifadelerini kullandı.

İSKİ’DEN TASARRUF ÖNERİLERİ

İBB’ye bağlı İSKİ Genel Müdürlüğü’nün hazırladığı, hem su sarfiyatını azaltacak hem de aile bütçesine katkı sağlayacak su tasarrufu önerileri ise şöyle: