İstanbul Üniversitesi anfilerinde akılalmaz görüntüler



Üniversite eğitimi alsın diye kampüse gönderdiğiniz çocuklarınızın arasında, okullar, üniversite ile akademi dünyası ile hiç ilgisi olmayan aralarında yabancıların da bulunduğu şahıslar dolaşıyor. Rektörlüğün sessiz kaldığı görüntülere sosyal medyadan tepki yağıyor,



İstanbul Üniversitesi kampüslerinin ziyaretçilere açılacağının duyurulması büyük tepki toplamıştı. Bugün itibarıyla başlayan uygulamada öğrenci olmayan kişilerin amfilere girerek dersleri izlediği görüntüler paylaşıldı. Pek çok öğrenci duruma tepki gösterdi.



Geçen günlerde 'rektör' kararıyla İstanbul Üniversitesi'nin yerli ve yabancı ziyaretçilere açılacağı duyuruldu.

Bunun bir pilot uygulama olduğu ülke çapındaki diğer kampüslerin de halka açık olacağı şeklinde de yorumlar yapılmıştı.

Uygulamanın başlamasıyla ziyaretçilerin amfilere girdiğini iddia eden görüntüler sosyal medyada yayılmaya başladı.



Birçok öğrenci tarafından sosyal medya uygulamalarında paylaşılan fotoğraflara tepki yağdı. Söz konusu fotoğraflarla ilgili, öğrenci olmayan kişilerin amfilere girerek öğrencilerin fotoğraflarını çektiği ve dersleri izlediği iddia edildi.



İstanbul Üniversitesi öğrencileri ve Türkiye genelindeki pek çok öğrenci duruma tepki göstererek okulda kendilerini güvende hissetmediklerini belirtti.

İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin aktardığına göre yakın zamana kadar ana kampüse diğer fakültelerden öğrenciler gerekçe gösterilmeden alınmıyordu. Ana kampüse kendi öğrencilerini almayan İstanbul Üniversitesi rektörlüğü, tarihi kampüsü yerli ve yabancı ziyaretçilere açtı.