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İstanbul ve Ankara'da 1 Mayıs gözaltıları

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle farklı noktalardan Taksim'e doğru yürüyüşlere polis sert müdahale etti. Ankara ve İstanbul'da çok sayıda gözaltı var.

01 Mayıs 2021 Cumartesi 11:36
İstanbul ve Ankara'da 1 Mayıs gözaltıları

İstanbul ve Ankara'da 1 Mayıs gözaltıları


1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde İstanbul'da Taksim Meydanı'na çıkmak isteyen gruplara polis biberli gazla müdahal etti. Müdahaleyi görüntülemek istenen basın mensupları da engellendi. Galatasaray Meydanı'ndan Taksim'e çıkmaya çalışan grup içinden 10 kişi gözaltına alınırken, ÇHD İstanbul'da en az 125 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Bu arada saat 11.00'den sonra 1 Mayıs 1977'de Taksim'de meydana gelen olaylarında hayatını kaybedenlerin anısına DİSK, HAK-İŞ ve Türk-İş yöneticileri anıt önüne gelerek çelenk koydu. 
Saat 12.00 itibariyle, Mecidiyeköy, Beşiktaş, Osmanbey'de toplanan STK üyelerine polis müdahalesinin sürdüğü açıklandı.

TAKSİM'DE GERGİNLİK SÜRÜYOR

Dünden itibaren Taksim'e çıkan bütün yollarda denetimi artıran polis ekipleri, 1 Mayıs'ın ilk saatlerinden itibaren bazı sokaklara giriş ve çıkışları kapattı. Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi'nden gözaltıların ardından ilk yapılan açıklamada yaklaşık 60 kişinin gözaltına alındığı belirtilirken, daha sonra yapılan paylaşımda, "Gelen bilgilere göre gözaltı sayısı yaklaşık olarak 80 oldu. Gözaltılardan bir kısmı bölge karakollarında, bir kısmı sağlık kontrolü için hastanelerde. Bir kısım gözaltının Vatan Emniyete götürüleceği bilgisini aldık" denildi.

ÇHD İstanbul Şubesi'nden yapılan son açıklamada, "Yaklaşık 125 kişi gözaltında." denildi. 

Taksim Tarlabaşı'ndan "1 Mayıs alanı Taksim'dir" pankartı ile Taksim'e yürüyen İşçi Temsilcileri Konseyi (İTK) ve Emeğin Gücü, üyeleri polis tarafından gözaltına alındı.

"Kampüsten sokağa, biz kazanacağız" pankartıyla Taksim'e doğru yürüyüşe geçen üniversiteliler Osmanbey'de polis saldırısıyla karşılaştı. Çok sayıda üniversiteli gözaltına alındı.

 “Bizden çaldıklarınızı almaya geldik” ve “Faşizmi yeneceğiz” yazılı pankartlar ile Mecidiyeköy’den Taksim'e çıkmak isteyen Gençlik Meclisleri ve  Sosyalist Dayanışma Platformu üyeleri de gözaltına alındı. 

Devrimci Anarşist Federasyon üyeleri ise Kazancı Yokuşu'ndan Taksim'e doğru yürüyüşe geçti. Eyleme müdahale eden polis üyeleri gözaltına aldı. 

Limter-İş, İnşaat-İş, Dev Yapı-İş, Dev Turizm-İş, Genç İşçi Derneği ve BİK üyeleri ise “Her yer Taksim, her yer direniş” sloganı ile Taksim'e yürümek istedi. Polis müdahalesi sonucu gözaltı yaşandı. 

Umut-Sen üyeleri "1 Mayıs meydanı Taksim'dir" diyerek Dolmabahçe'den Taksim'e çıkmak istedi. Umut-Sen üyesi 11 kişi gözaltına alındı. Kaynak:Halktv.com.tr

Son Güncelleme: 01.05.2021 12:02
Anahtar Kelimeler:
1 MayısTaksimİstanbulAnkara
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