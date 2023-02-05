İstanbul ve Ankara'da okullara kar tatili



Fırtına ve kar yağışı ile birlkte kara kış havası okulları tatil ettiriyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul'da yarın kötü hava koşulları dolayısıyla okulların tatil edildiğini açıkladı. İstanbul ve Ankara’da olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle yarın okullar bir günlüğüne tatil edildi.

Kıymetli Hemşehrilerim

Sevgili Öğrenciler,



⏰20.00’de Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzün paylaştığı verilere göre



????İlimizde beklenen kötü hava koşulları nedeniyle



✅Temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarımızdaki eğitime 6 Şubat Pazartesi günü bir (1) gün süreyle ara verilmiştir. pic.twitter.com/jLNJv8uOHf — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 5, 2023

SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul dahil Türkiye’nin büyük bir bölümü için yoğun kar uyarısında bulundu. İstanbul’un yüksek kesimlerinde kar ve karla karışık yağmur şiddetini artırdı.



İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul'da yarın kötü hava koşulları dolayısıyla okulların tatil edildiğini açıkladı.

Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Kıymetli Hemşehrilerim Sevgili Öğrenciler, 20.00’de Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzün paylaştığı verilere göre İlimizde beklenen kötü hava koşulları nedeniyle Temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarımızdaki eğitime 6 Şubat Pazartesi günü bir (1) gün süreyle ara verilmiştir."

ANKARA'DA KAR TATİLİ

Ankara Valisi Vasip Şahin de sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Son meteorolojik değerlendirmelere göre, İlimizde yarın sabah saatlerinde kuvvetli buzlanma, öğlen saatlerinden itibaren de yoğun yağış beklendiğinden ilk, orta, lise ve okul öncesi eğitim kurumlarında 06 Şubat Pazartesi günü eğitime 1 gün ara verilmiştir. Hamile ve engelli personelimiz ile 10 yaş ve daha küçük yaşta çocuk sahibi kadın personelimiz idari izinli sayılacaktır."





